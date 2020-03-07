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Наставник Гента надеется на скорое возвращение Яремчука – украинец уже работает над физической готовностью

19:09 9 Читати українською
Наставник Гента надеется на скорое возвращение Яремчука – украинец уже работает над физической готовностью
Йес Торуп / фото: Гент

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал о состоянии украинского нападающего Романа Яремчука.

"Процесс восстановления Яремчука проходит хорошо. Последнее обследование было положительным. Он еще не в общей группе, но сейчас работает над физической готовностью.

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Не собираюсь пока прогнозировать дату его возвращения, но надеюсь, что это будет скоро", – цитирует Торупа пресс-служба Гента.

Напомним, 24-летний украинец продолжает восстанавливаться после операции на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за Гент в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020 (4 гола).

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