Наставник Гента надеется на скорое возвращение Яремчука – украинец уже работает над физической готовностью

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал о состоянии украинского нападающего Романа Яремчука.

"Процесс восстановления Яремчука проходит хорошо. Последнее обследование было положительным. Он еще не в общей группе, но сейчас работает над физической готовностью.

Яремчук вернется позже, чем ожидалось – восстановление форварда сборной Украины затягивается

Не собираюсь пока прогнозировать дату его возвращения, но надеюсь, что это будет скоро", – цитирует Торупа пресс-служба Гента.

Напомним, 24-летний украинец продолжает восстанавливаться после операции на ахилле. В текущем сезоне Роман сыграл за Гент в 30 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020 (4 гола).

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера