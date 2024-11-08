"Думаю, вы могли заметить, что даже когда мы начали играть в большинстве, мы не получали ничего особенного из контроля над мячом. В перерыве мы внесли определенные коррективы в нашу игру, определились, как именно мы хотим использовать численное преимущество, и как в этих условиях нужно прессинговать.

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Забить в течение 20 минут четыре гола – это впечатляет. И неважно, что это было сделано в большинстве: команда, у которой в составе на одного футболиста меньше, играет очень закрыто, и так просто численное преимущество не реализовать. Тем более что такая команда, как киевское Динамо, при любых обстоятельствах будет искать свои моменты у ворот соперника. Забить четыре гола на выезде, сохранить свои ворота в неприкосновенности, и это в матче с киевским Динамо – большой комплимент всей нашей команде.

Ожидали от Динамо большего? Я ожидал очень сильного оппонента, и мы его получили. Динамо очень не повезло получить красную карточку так рано. Поэтому им пришлось изменить свои планы. Но даже в этих условиях нам было тяжело играть в первом тайме. У Динамо было два-три хороших момента, даже когда они были в меньшинстве. Поэтому нам нужен был перерыв, чтобы перестроиться и вернуться в игру в новом качестве. Мы показали это качество, доминировали во втором тайме и забили четыре мяча.

Но, повторюсь, Динамо доставило нам трудности. Мы этого и ожидали. Поэтому в любом случае, несмотря на этот счет, Динамо остается хорошей командой", – приводит слова Янсена Dynamo.kiev.ua.

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