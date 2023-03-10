"Как оцениваю ничейный результат? Это разочаровывает. Я был немного удивлен, увидев, что мы демонстрируем такое доминирование. В перерыве сделал команде комплимент за это, но также сказал, что они должны вознаградить себя за свое доминирование. Во втором тайме создали несколько замечательных моментов для того, чтобы забить. И мы ничем не уступили.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Думаю, причиной того, что Шахтер выглядел не слишком хорошо, была наша игра. Единственное, что мог сделать Шахтер, это защитить собственные ворота. И нужно было не забывать об их контратаках, которые нам удалось нейтрализовать в совершенстве. Но не впервые в этом сезоне нашему сопернику удается забить, нанеся один удар по воротам. Мы сделали почти все хорошо, за исключением одного крошечного момента.

Вы никогда не знаете, как будет выглядеть матч на следующей неделе. Вот почему мы испытываем такое разочарование. Никогда не знаешь, насколько важной здесь могла быть победа. Но всегда лучше сыграть вничью и не уступить. Выход на замену Бульяуде? Он действительно хорошо вышел на замену. Так же и Пайшан. Это еще одно подтверждение того, что наши резервисты могут решать судьбу матча в нужное время", – цитирует Слота офіційний сайт Шахтаря.

Напомним, что "горняки" разошлись миром с Фейеноордом (1:1). На курьезный гол Ракицкого результативно ответил Бульяуде.

Шахтер не удержал победу над Фейеноордом: удивительный гол Ракицкого, феноменальный Трубин и провальный резервист