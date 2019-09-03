Наставник Динамо U-19 Костюк – о результатах жеребьевки первого раунда Юношеской лиги УЕФА

Главный тренер юношеской команды Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал результаты жребия для своей команды.

"Эмоции после жеребьевки обычные, я уже говорил, что на пути чемпионов нет слабых команд – такие априори не становятся чемпионами во внутреннем первенстве своей страны. Поэтому всех соперников нужно уважать, тщательно изучать, анализировать и ответственно к ним готовиться. В ближайшее время начнем этим заниматься, оценивать сильные и слабые стороны Шкендии, у нас для этого есть как раз месяц, за который мы сыграем еще несколько матчей в первенстве Украины. В них, возможно, будем использовать тактику, которая нам пригодится в поединках Юношеской лиги УЕФА.

Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

То, что мы играем первый поединок дома, думаю, большого значения не имеет. В прошлом году с болгарским Септември мы тоже играли сначала дома (выиграли 1:0), а затем на выезде (победа 5:1). А с Андерлехтом – наоборот, но в обоих случаях добились положительного результата и прошли дальше. Юношеский футбол не всегда предсказуем. Конечно, домашние трибуны и поддержка зрителей имеют огромное значение, как, например, в домашнем матче с Ювентусом, когда собралось много болельщиков – это дополнительные эмоции. Вообще, будем одинаково серьезно готовиться, как на первую, так и на ответную игру. В любом случае, все зависит от нас самих, от выбранной тактики и плана на матч. Ребята очень хотят выступить удачно.

Команды-соперницы были распределены по географическому принципу на четыре группы, и мы предполагали, что дальних поездок не будет. Пожалуй, исключение составляла лишь Астана, с этой страной у нас большая разница во времени. Словом, будем готовиться и пытаться достичь положительного результата, главное – подойти к этим поединкам в хорошем состоянии, с оптимальным составом и без кадровых потерь из-за травм футболистов", – рассказал Костюк официальном сайту Динамо.

Напомним, соперником Динамо U-19 стала Шкендия. В случае прохода Шкендии молодые киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября.