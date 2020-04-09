toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Наставник Динамо Брест оценил дебют Хачериди

09:45 57 Читати українською
Наставник Динамо Брест оценил дебют Хачериди
Евгений Хачериди / Фото из открытых источников

Главный тренер брестского Динамо поделился мыслями после победы своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси против солигорского Шахтера.

"После предыдущего матча у нас было немного подавленное состояние (поражение в чемпионате от Славии-Мозырь 1:2 – прим.). Но удачно переключились на Кубок. Понятно, что Шахтер – достаточно серьезный соперник, который ставит самые высокие цели и в чемпионате, и в Кубке. Что касается игры, то в дебюте воспользовались своими моментами. К сожалению, дальше шансы не удалось реализовать. Все равно все будет решаться в Солигорске. Как говорится, сыграли первый тайм. Довольны, что выиграли, но думаю, что нас ждет тяжелая игра на выезде.

Бенефис украинцев в поединке Динамо Брест и команды Вернидуба – видео голов

Мы стремились забить третий мяч, но в домашней игре и пропускать не хотелось. Потому что гол в гостях может сыграть злую шутку. Просил надежно сыграть в обороне. Может, слишком низко сели, но, в любом случае, в контратаках имели достаточно моментов, чтобы забивать третий мяч.

Я доволен дебютом Хачериди, как и другими игроками на поле. Сегодня была команда, я благодарен ребятам за надлежащее отношение к делу, которое они показали в этом матче", – цитирует Ковальчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси Динамо на своем поле одолело подопечных Юрия Вернидуба 2:0. "Погоду" в матче сделали украинцы – Александр Нойок забил первый гол, а во втором непосредственное участие принял Артем Милевский, отдав результативный пас на Павла Савицкого.

Гол Нойка, ассист Милевского, дебют Хачериди – Динамо Брест "вынесло" Шахтер Вернидуба в Кубке Беларуси

blog_ava
Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда
09:59
63
Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Динамо Брест Динамо Брест Сергей Ковальчук Сергей Ковальчук
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мораес хочет вернуться в Бразилию
    Україна — 10:1129 Мораес хочет вернуться в Бразилию
1
дн
:
11
час
:
30
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук