Наставник Динамо Брест оценил дебют Хачериди

Главный тренер брестского Динамо поделился мыслями после победы своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси против солигорского Шахтера.

"После предыдущего матча у нас было немного подавленное состояние (поражение в чемпионате от Славии-Мозырь 1:2 – прим.). Но удачно переключились на Кубок. Понятно, что Шахтер – достаточно серьезный соперник, который ставит самые высокие цели и в чемпионате, и в Кубке. Что касается игры, то в дебюте воспользовались своими моментами. К сожалению, дальше шансы не удалось реализовать. Все равно все будет решаться в Солигорске. Как говорится, сыграли первый тайм. Довольны, что выиграли, но думаю, что нас ждет тяжелая игра на выезде.

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Мы стремились забить третий мяч, но в домашней игре и пропускать не хотелось. Потому что гол в гостях может сыграть злую шутку. Просил надежно сыграть в обороне. Может, слишком низко сели, но, в любом случае, в контратаках имели достаточно моментов, чтобы забивать третий мяч.

Я доволен дебютом Хачериди, как и другими игроками на поле. Сегодня была команда, я благодарен ребятам за надлежащее отношение к делу, которое они показали в этом матче", – цитирует Ковальчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси Динамо на своем поле одолело подопечных Юрия Вернидуба 2:0. "Погоду" в матче сделали украинцы – Александр Нойок забил первый гол, а во втором непосредственное участие принял Артем Милевский, отдав результативный пас на Павла Савицкого.

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