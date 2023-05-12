"Всегда нужно смотреть вверх. Клуб и команда должны иметь менталитет, позволяющий расти. Если команда попадет в еврокубки, то это будет идеально. Это не является нашей целью, но мы будем бороться. Я не вижу проблемы, чтобы мы вошли в историю, и так завершили успешный сезон.

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Мы хорошо идем по сезону. Если по итогам кампании наше место в турнирной таблице позволит попасть в еврокубки – это будет замечательно. Мечты клуба должны быть реальными. Эта задача выполнима", – приводит слова Мичела Marca.

Напомним, сейчас Жирона расположилась на 7 строчке Ла Лиги, что позволяет сыграть в плей-офф Лиги конференций. Этому поспособствовал и Виктор Цыганков, который отметился 3 голами и 4 ассистами в 13 поединках чемпионата Испании.

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