– Сегодня был по-настоящему кубковый матч. Возможно, ожидался некий весенний футбол, ведь это была первая игра для команд в новом году. Но этого не произошло. Обе команды продемонстрировали качественный рисунок игры.

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– Изменился ли план на игру после быстрого пропущенного гола?

– Да, изменился. Как бы это странно не звучало, но пропущенный гол на первых минутах встречи нас даже успокоил. Мы начали действовать увереннее, ведь нечего было терять, нужно было спасать игру. Команда зарухалась и старалась взять игру под свой контроль. По моему мнению, сегодня две команды заслуживали победу. Буковине повезло больше, с чем я искренне поздравляю вас.

– Виктория пропустила два гола после стандартов. Можете ли вы сказать, что игроки вашей команды немного не доработали именно во время розыгрыша стандартных положений?

– В начале игры где-то потеряли концентрацию, и в конце встречи это сказалось. Не доиграли в каком-то эпизоде, где-то кто-то потерял игрока, которого должен был опекать. Так и получили два мяча в свои ворота после розыгрышей стандартов.

– В составе Виктории выступает несколько экс-игроков Буковины, двое из них сегодня появились на поле с первых минут – Артур Новотрясов и Даниил Кныш. Замечали ли вы за бывшими футболистами Буковины какую-то повышенную мотивацию на этот поединок?

– Да нет, они уважают Буковину, какой-то дополнительной мотивации с их стороны не было, настраивались как на любого соперника. Те ребята, которые недавно выступали в составе черновицкого клуба, нам очень подходят. Мы довольны, что они сейчас играют за Викторию, – сказал Бессмертный на пресс-конференции.

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