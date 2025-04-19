– Уже через несколько дней Буковину ожидает сверхважный поединок в полуфинале Кубка Украины против киевского Динамо. Футболисты и тренерский штаб уже думают о грядущем кубковый матч или, конце концов, сначала с Полтавой нужно достойно показать себя?

– Мы выдерживаем свой алгоритм и не меняем свои принципы. А принцип у нас такой: каждый следующий матч для Буковины – самый главный.

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Сейчас мы настраиваемся на поединок с Полтавой, а уже после него будем думать о встрече с Динамо, – цитирует Чурилова пресс-служба Буковины.

Напомним, что Буковина в четвертьфинале Кубка Украины одолела сумскую Викторию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в полуфинал турнира. Матч против Динамо состоится 23 апреля, начало в 16:00.

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