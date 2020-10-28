"Когда пропускаешь два гола в конце и теряешь очки, ощущения не из лучших. Мастерство Реала сказалось. Мы должны были лучше защищаться, до самого конца, но иногда нужно немного удачи. Сегодня нам ее не хватило.

Камбэк мадридцев в компенсированное время в видеообзоре матча Боруссия М – Реал Мадрид – 2:2

Нужно отдать должное команде – мы сыграли потрясающе и могли убить интригу. Шахтер смог забить третий гол Реала, мы – нет. Однако я горжусь тем, как мы сыграли сегодня. Я не могу винить игроков за результат.

Наша группа относительно ровная, и в обоих матчах мы показали, на что способны. Мы здесь не для того, чтобы просто участвовать, а играть на результат. У нас могло быть четыре или шесть очков, хотя мы и не должны так думать", – приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

Напомним, Боруссия М не смогла удержать ничью с Реалом (2:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

Боруссия М – Реал: "жеребцы" – на одном уровне с Шахтером, слабая защита немцев и чемпионский характер "бланкос"