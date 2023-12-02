Наставник Борнмута расхвалил Забарного, отметив прогресс украинца: "Должны понимать, что ему всего 21"
Главный тренер Борнмута Андони Ираола высказался относительно украинского защитника Ильи Забарного.
"Думаю, Заба очень молод! Мы должны понимать, что 21-летнему игроку нелегко каждую неделю выходить в старте на матчи АПЛ против топовых соперников.
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Я считаю, что Забарный совершенствуется в течение сезона. Сейчас он демонстрирует хорошую игру в обороне, и мы надеемся, что он сможет продолжить в том же духе", – цитирует Ираолу официальный сайт "вишен".
Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Борнмут 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Улучшить свою статистику украинец сможет уже в воскресенье, 3 декабря – его команда будет принимать Астон Виллу. Начало встречи в 16:00 по Киеву.
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