"Судаков – ценный игрок для Бенфики. Это футболист высочайшего класса, который позволит нам продолжить строить нашу команду. Независимо от выбранной схемы, мы сможем принимать решения в матчах в соответствии со стратегией и соперником благодаря универсальности Судакова и тому, что он закроет сразу несколько позиций на поле", – приводит слова Лаже официальный сайт Бенфики.

"Агент Трубин": фанаты Бенфики хвалят голкипера сборной Украины за трансфер Судакова

Напомним, 31 августа Георгий Судаков перешел из Шахтера в Бенфику. Сумма трансфера составила около 27 миллионов евро. Также "горняки" получат процент от будущей перепродажи футболиста.

К слову, сейчас Бенфика занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. "Орлы" набрали 9 очков после трех туров.

Бенфика без Трубина и на глазах Судакова победила аутсайдера чемпионата Португалии