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Наставник БАТЭ прокомментировал возможность трансфера Корзуна в борисовский клуб

14 июля 22:54 - Читати українською
Наставник БАТЭ прокомментировал возможность трансфера Корзуна в борисовский клуб
Никита Корзун / Фото из открытых источников

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский не видит полузащитника Динамо Никиту Корзуна в своей команде.

"Есть ли у Корзуна перспективы заключить контракт с нашим клубом? Никаких. Он просто потренировался с нами.

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У нас была возможность дать ему с нами потренироваться. Ни больше, ни меньше", – сказал Альшевский в комментарии изданию "Прессбол".

Напомним, Корзун перешел в киевское Динамо из Динамо Минск в феврале 2016 года. Всего провел за украинскую команду 30 матчей во всех турнирах. В сентябре 2019-го отправился в португальский клуб Вилафранкенш в очередную аренду, которая закончилась 30 июня 2020 года.

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