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Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде

21:04 311 Читати українською
Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде
Руслан Малиновский / Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Руслана Малиновского как на игрока основного состава.

"Сейчас я рассматриваю Руслана Малиновского в роли альтернативы Алехандро Гомесу. Малиновский обладает качеством, характером, он уверенно работает с мячом, но ему еще нужно влиться в команду.

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Через несколько месяцев я могу его ставить глубже в полузащиту, но сейчас это делать бессмысленно", – передает слова Гасперини Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел в Аталанту летом этого года из Генка. По неофициальным данным итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.

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Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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