"Это трудно принять. За пять минут они забили оба гола. Это были единственные удары по нашим воротам. Мы знали, как играет Аравия. Мы готовились к игре, зная, что они выйдут с высокой обороной. Офсайды были миллиметровыми. У них хорошая команда, хорошие игроки, мы должны поздравить наших соперников.

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Первый тайм, я думаю, был полностью за нами, но один гол все поменял. В перерыве мы говорили, что матч получился странным. Один гол может изменить все. Всегда неприятно проигрывать, особенно с ощущением, что мы вообще не должны были проигрывать. В какой-то момент положительная серия должна была прерваться. Если и есть что-нибудь хорошее, то это то, что осталось еще две игры.

Нет другого выбора, кроме как подняться. Нужно приподнять голову и двигаться дальше. Сегодня был грустный день. Трудно смириться с поражением, но футбол таков, а на чемпионате мира иногда происходят удивительные вещи. Если бы мы сегодня выиграли, ничего бы не изменилось, мы должны побеждать Мексику.

Чемпионат мира имеет такие особенности – он не дает тебе времени на ошибки. Сегодня, к сожалению, это произошло. Нам нужно выиграть оба матча, чтобы пройти дальше. Мы знаем, что на чемпионате мира есть такие вещи, которые могут усугубить ситуацию", – сказал Скалони во время пресс-конференции.

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