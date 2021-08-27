Наставник Антверпена пришел голышом на пресс-конференцию после сумасшедшего камбэка в Лиге Европы
Главный тренер Антверпена Брайан Приске устроил шоу после выхода команды в группу ЛЕ.
Антверпен продемонстрировал настоящий характер. Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы завершился поражением со счетом 2:4.
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Дома Антверпен довольно быстро забил один мяч, но повторить успех не удавалось до завершающих минут. В конце концов, игру удалось перевести в овертайм, который завершился без голов. В серии пенальти точнее были бельгийцы.
Однако больше всего внимания привлек наставник команды уже после игры. На традиционную пресс-конференцию Брайан Приске, очевидно, пришел сразу после душа. Из одежды на 44-летнем специалисте было только полотенце, завязанное на его бедрах.
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