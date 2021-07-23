"Мы начали работу 15 июня, а перед этим был селекционный сбор. Если говорить в целом, то все прошло нормально.

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Все, что было у нас запланировано, выполнить удалось. За период межсезонья сыграли серию контрольных матчей с разными соперниками. В тренировочном процессе межсезонья все проходит, как всегда – тренировки, спарринги. Ряд матчей проводили под нагрузками.

Руководство поставило задачу занять место не ниже пятого или шестого. Что ж, будем стараться его выполнить", – сказал Гура в комментарии FanDay.

Напомним, в новом сезоне УПЛ "желто-черные" стартуют уже в ближайшее воскресенье – 25 июля подопечные Юрия Гуры на выезде встретятся с Зарей.

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