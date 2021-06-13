"Мы пересмотрели немало футболистов. По результатам этих селекционных сборов тренерский штаб принял решение продлить контракты с несколькими игроками, которые выступали за молодежный состав Александрии в прошлом сезоне.

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Также у нас появятся новички. Конкретные фамилии пока называть не буду, поскольку идут юридические процеccы. После решения всех "бумажных вопросов" мы официально все сообщим. Сейчас могу сказать, что селекционная работа не завершена, она будет продолжаться как у всех – до закрытия трансферного окна.

Сейчас переговоры о проведении спаррингов в период сборов еще продолжаются. Как только будут окончательно определены соперники и даты матчей, мы проинформируем всех через официальный сайт нашего клуба", – цитирует Гуру официальный сайт Александрии.

Напомним, футболисты "черно-желтых" начнут летние сборы 15 июня.

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