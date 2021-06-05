"Общался ли я с Владимиром Шараном после своего назначения? Была встреча, когда я шел на представление – он поздоровался, пожелал успехов и терпения.

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Относительно слов о том, что в Александрии футбольный клуб есть, а команды нет – здесь меня неправильно поняли. Я имел в виду, что футбольный клуб есть, но у некоторых людей завершились контракты, тренерский штаб ушел, в этом смысле нет команды. Десять игроков ушло: у восьми контракты завершились, двое арендованных. Поэтому осталось у нас четырнадцать человек – я об этом говорил и все. Мои слова немного перекрутили просто.

А относительно слов Шарана о том, что будучи его помощником, мне нужно было более профессионально работать – пусть за это отвечает Владимир Богданович. Возможно я ему что-то не так сделал... Мы с ним нормально общались, все было нормально до тех пор, когда его не уволили, а меня назначили", – сказал Гура в интервью БФ.

Напомним, 44-летний наставник возглавил "желто-черных" в середине мая – до этого он занимал пост наставника Александрии U-19.

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