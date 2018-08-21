Наставник Аякса Эрик Тен Хаг: Оцениваю шансы с Динамо 50 на 50

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча против Динамо в Лиге чемпионов.
"Динамо сильнее, чем наши предыдущие соперники Штурм и Стандард, поэтому мы должны провести две очень хорошие игры. Шансы расцениваю, как 50 на 50.
Киевляне играют в хороший динамичный футбол. Кроме того, у них все в порядке с психологией. В этом сезоне они победили в четырех матчах чемпионата Украины со счетом 1:0. Это говорит о хорошей организации гри.
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Очень рассчитываем на наших болельщиков. Хотим дома обязательно сыграть на ноль, тогда у нас будет хорошая стартовая площадка для ответного матча. Попадание в еврокубки было нашей главной целью. Но, Лига чемпионов стоит особняком. Это – задача-максимум, которую мы очень хотим решить", – цитирует Тен Хага Dynamo.kiev.ua со ссылкой на официальный сайт Аякса.