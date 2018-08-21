Наставник Аякса Эрик Тен Хаг: Оцениваю шансы с Динамо 50 на 50

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча против Динамо в Лиге чемпионов.

"Динамо сильнее, чем наши предыдущие соперники Штурм и Стандард, поэтому мы должны провести две очень хорошие игры. Шансы расцениваю, как 50 на 50.

Киевляне играют в хороший динамичный футбол. Кроме того, у них все в порядке с психологией. В этом сезоне они победили в четырех матчах чемпионата Украины со счетом 1:0. Это говорит о хорошей организации гри.

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