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Наставник Аякса Эрик Тен Хаг: Оцениваю шансы с Динамо 50 на 50

10:15 61 Читати українською
Наставник Аякса Эрик Тен Хаг: Оцениваю шансы с Динамо 50 на 50
Эрик Тен Хаг

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча против Динамо в Лиге чемпионов.

"Динамо сильнее, чем наши предыдущие соперники Штурм и Стандард, поэтому мы должны провести две очень хорошие игры. Шансы расцениваю, как 50 на 50.

Киевляне играют в хороший динамичный футбол. Кроме того, у них все в порядке с психологией. В этом сезоне они победили в четырех матчах чемпионата Украины со счетом 1:0. Это говорит о хорошей организации гри.

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Очень рассчитываем на наших болельщиков. Хотим дома обязательно сыграть на ноль, тогда у нас будет хорошая стартовая площадка для ответного матча. Попадание в еврокубки было нашей главной целью. Но, Лига чемпионов стоит особняком. Это – задача-максимум, которую мы очень хотим решить", – цитирует Тен Хага Dynamo.kiev.ua со ссылкой на официальный сайт Аякса.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
1
дн
:
9
час
:
45
мин
Динамо Киев
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