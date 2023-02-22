"Будет очень важная игра. Наш соперник – хорошая команда, которая сбалансировано играет и завтрашний матч требует от нас играть на максимум. Это битва, которая состоит из 180 минут и сейчас мы только на половине этого пути.

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Мы должны плотно сыграть в защите, не ошибаться. Однако должны думать не только о защите, но и удачно действовать в атаке. Мы можем забивать голы, почему бы и нет? Мы попробуем играть в более атакующий футбол. Сейчас мы побеждаем, после первого матча счет 1:0, но завтра все может измениться. У нас хорошая команда, мы хорошо играем в защите, мне нравится, как применяется прессинг, но перед нами очень серьезный оппонент в лице СК Днепр-1. Это отличная команда с высококвалифицированными мастерами, поэтому хочется, чтобы все получили наслаждение от игры – и болельщики, и игроки. Нас ждет очень важный матч и нужно выложиться на максимум своих сил.

Нам нужно достичь положительного результата. Нам надо играть уверенно, действовать осознанно. Но в то же время хочу отметить, что нам не стоит рисковать и следует найти баланс между атакой и защитой, ведь мы помним, что сейчас ведем в счете и сопернику нужно забивать. Нам надо будет реализовать свои моменты. Мы не будем сидеть в глухой обороне, а постараемся создавать свои моменты и реализовывать их. Но наша главная цель – пройти в следующий раунд", – цитирует Ольтру официальный сайт днепрян.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и АЕК Ларнака состоится уже завтра, 23 февраля, в 19:45. Первая встреча завершилась победой киприотов со счетом 1:0.

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