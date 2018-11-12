toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ

Насри проходит медосмотр в Вест Хэме Ярмоленко

15:37 136 Читати українською
Насри проходит медосмотр в Вест Хэме Ярмоленко
Самир Насри / Sky Sports

Дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов Самир Насри сейчас находится на медосмотре в Вест Хэме, где выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Самир Насри проходит медосмотр в Вест Хэме и подпишет контракт с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю, сообщает Evening Standard. Срок контракта – полтора года с опцией продления.

"Проехался на авто с рулем справа – весь вспотел": Ярмоленко – о сале, проблемах в Лондоне и рекорде Шевченко

Сейчас француз отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, также он пытался скрыть это и сделал очищение крови в декабре 2016 года. Срок бана завершается в декабре этого года. С ноября он сможет тренироваться.

Напомним, что Насри уже играл под руководством Мануэля Пеллегрини в Манчестер Сити и выигрывал АПЛ в сезоне 2013/2014.

"Чуть не задохнулся на 20-й минуте матча против Эвертона", – Ярмоленко поделился впечатлениями от АПЛ

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Самир Насри Самир Насри Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
56
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук