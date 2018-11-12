Насри проходит медосмотр в Вест Хэме Ярмоленко

Дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов Самир Насри сейчас находится на медосмотре в Вест Хэме, где выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Самир Насри проходит медосмотр в Вест Хэме и подпишет контракт с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю, сообщает Evening Standard. Срок контракта – полтора года с опцией продления.

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Сейчас француз отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, также он пытался скрыть это и сделал очищение крови в декабре 2016 года. Срок бана завершается в декабре этого года. С ноября он сможет тренироваться.

Напомним, что Насри уже играл под руководством Мануэля Пеллегрини в Манчестер Сити и выигрывал АПЛ в сезоне 2013/2014.

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