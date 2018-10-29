Насонов: Научиться тому, что умеют игроки Шахтера – тяжело, стоимость одного их игрока больше, чем бюджет Арсенала-Киев

Защитник Арсенала-Киев Александр Насонов прокомментировал поражение Шахтеру в 13 туре УПЛ.

"Причины поражения? Во-первых, очень сильно надломил первый гол. Мы понимали, что у нас будет мало моментов, можно сказать, что играли на очко, на ничью, но главное было не пропустить. Пропущенный мяч повлиял на команду психологически . Главный тренер сделал определенные замены и тактика несколько изменилась. Может не все ребята вошли в такую ​​игру.

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Конечно, для нас было принципиально забить хотя бы один гол команде уровня Лиги чемпионов. Мы старались и у нас было несколько моментов, но где-то не повезло, а где-то не смогли.

Вячеслав Грозный в раздевалке на эмоциях сказал свое мнение по поводу игры, нам надо было сыграть более агрессивно, не давать столько пространства и не позволять создавать у наших ворот столько моментов.

Для того, чтобы научиться чему-то у Шахтера, надо, наверное, стать бразильцами. Кроме этого Вячеслав Викторович сказал еще перед игрой, что в донецком клубе стоимость одного футболиста столько, сколько бюджет всего Арсенала. У них все игроки хорошего класса с высокой техникой. Научиться чему-то, что у них есть, очень трудно", – сказал Насонов в эфире телеканала "Футбол 1".

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