Насонов: Черноморец реализовал свой момент, а мы – нет

Защитник Львова Александр Насонов поделился впечатлениями от игры против Черноморца.

"Наверное, Черноморец более слаженно действовал командно. Мы не реализовали свои моменты, а Черноморец реализовал. Вот и все.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Адаптация в Львове? Все нормально. Конечно, есть много новых ребят в коллективе, команде нужно время, чтобы сыграться.

Все очень расстроены. Задачу попасть в топ-шестерку никто не отменял, так что будем землю грызть, чтобы достичь поставленных целей", – цитирует Насонова официальный сайт клуба.

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