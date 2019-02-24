toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Насонов: Черноморец реализовал свой момент, а мы – нет

09:15 11 Читати українською
Насонов: Черноморец реализовал свой момент, а мы – нет
Александр Насонов / Фото: соцсети

Защитник Львова Александр Насонов поделился впечатлениями от игры против Черноморца.

"Наверное, Черноморец более слаженно действовал командно. Мы не реализовали свои моменты, а Черноморец реализовал. Вот и все.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Адаптация в Львове? Все нормально. Конечно, есть много новых ребят в коллективе, команде нужно время, чтобы сыграться.

Все очень расстроены. Задачу попасть в топ-шестерку никто не отменял, так что будем землю грызть, чтобы достичь поставленных целей", – цитирует Насонова официальный сайт клуба.

Черноморец минимально обыграл Львов

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Львов Львов Львов - Черноморец Александр Насонов Александр Насонов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
28
мин
Манчестер Юнайтед
16:05
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук