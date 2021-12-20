При жизни Диего Марадона финансово обеспечивал бессчетное окружение родных и близких. Теперь они пытаются заработать на наследстве легенды.

Накануне состоялся онлайн-аукцион, на котором были выставлены более 80 предметов, принадлежавших когда-то Диего Марадоне. Вырученные на аукционе средства будут распределены между наследниками, сообщает агентство Télam.

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По информации издания, за первый час аукциона было продано 29 предметов на общую сумму 13 710 долларов. Больше всего удалось выручить за картины, принадлежавшие Марадоне. За самую дорогую из них было отдано 2 150. Среди предметов одежды наивысший спрос имели футболки сборной Аргентины и клуба Наполи, в которых Марадона даже не выходил на поле. Они ушли с молотка за 1300 и 1500 соответственно.

Самым дорогим лотом был дом в Буэнос-Айресе, стартовая цена которого составляла 900 тысяч долларов. За ним следовал автомобиль BMW Марадоны, за который организаторы надеялись выручить не менее 225 тысяч. Оба лота, как и другие объекты недвижимости и автомобили, продать не удалось.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61 году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, приведшая к отеку легких. Сразу после его смерти аргентинская прокуратура начала расследование возможной халатности со стороны врачей.

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