Каталонский клуб определился с именами четырех футболистов, которые покинут команду по окончании сезона.

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Первым в данном списке называют Ансу Фати, который получил 10-й номер Барселоны после ухода Лионеля Месси, но так и не сумел полноценно заиграть на топ-уровне. После неудачной аренды в Брайтоне он редко попадает даже в заявку "блаугранас" в текущем сезоне.

Также среди претендентов на выход называют Андреаса Кристенсена, Пау Виктора и голкипера Иньяки Пенью, на которых больше не рассчитывает Ганс-Дитер Флик, сообщает Barca Universal.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Ансу Фати сыграл лишь 9 матчей за Барселону и не смог отличиться результативными действиями.

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