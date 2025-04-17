Наследник Месси попал в черный список Флика – стали известны имена 4 футболистов, которые покинут Барселону летом
Ансу Фати окончательно попрощается с Барселоной в летнее трансферное окно.
Каталонский клуб определился с именами четырех футболистов, которые покинут команду по окончании сезона.
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Первым в данном списке называют Ансу Фати, который получил 10-й номер Барселоны после ухода Лионеля Месси, но так и не сумел полноценно заиграть на топ-уровне. После неудачной аренды в Брайтоне он редко попадает даже в заявку "блаугранас" в текущем сезоне.
Также среди претендентов на выход называют Андреаса Кристенсена, Пау Виктора и голкипера Иньяки Пенью, на которых больше не рассчитывает Ганс-Дитер Флик, сообщает Barca Universal.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Ансу Фати сыграл лишь 9 матчей за Барселону и не смог отличиться результативными действиями.
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