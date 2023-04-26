Тати Кастельянос (в центре) и Виктор Цыганков (справа) / Getty Images

"Монтиливи (домашний стадион Жироны, – прим.) – место чудес. Мы все будем помнить прошедшую ночь.

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Как и ты, Кастельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь", – написал Цыганков в социальной сети Instagram. "Ты замечательный брат! Я очень тебя люблю, друг", – ответил украинцу Тати, перепостив поздравление на свою страницу.

Напомним, накануне Жирона на своем поле одолела Реал со счетом 4:2 – все голы забил аргентинский форвард.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков вышел в старте и провел на поле 72 минуты без результативных действий.

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