Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов уступил в финале Олимпийских игр в Токио, однако выиграл серебряную медаль.

В решающем поединке за золото Олимпиады украинец проиграл иранцу Мохаммеду Реза Гера – 1:9.

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Парвиз Насибов завоевал для Украины восьмую медаль Олимпийских игр-2020, и второе серебро. На пути к финалу Насибов одолел египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда, представителя Дании Фредерика Бьерехуса и экс-чемпиона мира россиянина Артема Суркова.

Отметим, уже вскоре в финале Олимпиады в Токио будет биться другой отечественный борец – Жан Беленюк.

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