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Нашли обломки самолета, на котором летел Сала и пилот – мужчины пропали без вести

3 февраля 23:51 347 Читати українською
Нашли обломки самолета, на котором летел Сала и пилот – мужчины пропали без вести
Эмилиано Сала / reuters

В результате подводной поисковой операции спасатели нашли части самолета, на котором летел Эмилиано Сало.

Специально оборудованные лодки обыскивали морское дно, где предположительно мог затонуть самолет, на котором передвигался Эмилиано Сала, в результате поисков обломки воздушного судна были найдены на дне Ла-Манша, мужчин в самолете не было.

Начались подводные поиски пропавшего без вести самолета с Салой

Экспертиза подтвердила, что обломки являются именно тем самолетом, на котором летел футболист с пилотом, сообщает Daily Mail. Родные пропавших были уведомлены о находке.

"Сала бы нами гордился", – тренер Кардиффа Уорнок вспомнил пропавшего без вести форварда после победы над Борнмутом

Напомним, самолет с пилотом и Салой летел из Нанта в Кардифф, когда исчез с радаров около острова Гернси. 3-дневная поисковая операция, которую проводила полиция острова, не дала результатов. За деньги, которые собрали родные футболиста, было организовано частную поисковую операцию.

Теги
Англия Футбольные авиакатастрофы Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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