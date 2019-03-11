Наші за кордоном: Лунін рятує, Петряк допомагає Реброву, Соболь та Яремчук нагадують про себе

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулі сім днів.

Практично у кожному чемпіонаті наші земляки відзначалися результативними діями. Едуард Соболь видав феєрію у Чехії, Іван Петряк та Роман Яремчук запалили в Угорщині та Бельгії відповідно, Андрій Лунін примусив говорити про себе іспанців. Крім того, минулий тиждень видався багатим на українські асисти: Куценко віддавав у Азербайджані, Юрченко у Данії, Бушман у Литві, Мартинюк на Кіпрі, а Сухоцький у Словаччині. Відзначимо і хороший вихід на заміну з голом Максима Марусича у Латвії та результативні удари Олександра Азацького і Дмитра Іванісені в Грузії, а Ігоря Жураховського та Євгена Будника – в Естонії. Незабутнім видався минулий тиждень і для Івана Бобка у Швеції. Щоправда, одесит відзначився зі знаком "мінус".

Англія

Олександр Зінченко вчетверте поспіль з’явився у стартовому складі Манчестер Сіті, а його команда знову перемогла. Цього разу у ролі жертви виступив Уотфорд (3:1). В активі уродженця Житомирщини усі 90 хвилин та загалом неоднозначна гра.

Зінченко проти Уотфорда: без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІ

Крім того, українець став найкращим гравцем команди в лютому.

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Андрій Ярмоленко (ВестХем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 7 матчів, 594 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін та Василь Кравець вийшли у стартовому складі Леганеса на матч проти мадридського Атлетіко. Голкіпер отримав шанс завдяки дискваліфікації головного конкурента і зробив все, щоб проявити себе якнайкраще. На 50-й хвилині наш воротар парирував пенальті Сауля, проте з добиванням не впорався. Цей гол виявився єдиним на "Ванда Метрополітано".

Атлетіко – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу, у якому Лунін парирував пенальті та здійснив суперсейв

Українець отримав хорошу пресу не лише завдяки вищевказаному епізоду. Протягом всього матчу Андрій виглядав впевнено, а красномовною ілюстрацією гри Луніна став ось цей сейв.

"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна

З мінімальним рахунком в Сегунді поступився Альбасете Романа Зозулі. Команда українця втратила важливі очки у грі з аутсайдером ліги Хімнастіком, який єдиний гол забив з пенальті на 90+4-й хвилині. Вже традиційно наш нападник був активним та мав, як мінімум, три хороші моменти для взяття воріт. Ключовий стався вже після пропущеного голу. Роман феноменальним чином пробив по воротах з розвороту, втім м’яч по-зрадницьки влучив у перекладину.

Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 3 матчі, 1 ж.к., 245 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 24 матчі, 7 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2044 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 7 матчів, 183 хвилини

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка знову залишився сидіти на лаві запасних Шальке, який поступився Вердеру (2:4).

Двох інших наших представників у другій Бундеслізі не було у заявках своїх команд.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 11 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

У Бельгії весь тур було зіграно у неділю – як і в Україні тут вже наступного тижня відбудеться поділ на групи. Якщо у нас "шістки", то у бельгійців – "вісімки".

В старті Гента з’явився Роман Яремчук і вже на 3-й хвилині відкрив рахунок в зустрічі з Остенде (2:1).

Востаннє у чемпіонаті львів'янин забивав ще у листопаді. На 66-й хвилині Яремчук залишив поле. Вже через 6 хвилин у гру вступив Роман Безус.

Усі 90 хвилин на полі відіграв Руслан Маліновський (хоч і без результативних дій) і допоміг Генку здолати Локерен (1:0).

Андрій Бацула з лави запасних спостерігав за поразкою Кортрейка у грі з Андерлехтом (0:2). Євгена Макаренка у заявці ще не було. Він тільки повернувся у загальну групу після травми.

На лаві запасних весь матч Антверпен – Шарлеруа (1:2) провів Єгор Назарина.

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 21 матч, 3 голи, 9 ж.к., 1 ч.к., 1508 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 27 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 1978 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 27 матчів, 8 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2155 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 7 матчів, 2ж.к., 540 хвилин

Туреччина

Різеспор без дискваліфікованого Миколи Морозюка розтрощив Кайсеріспор (3:0). Весь матч за гостей провів Артем Кравець, а в компенсований час з’явився Олександр Кучер.

Усі 90 хвилин за Коньяспор зіграв Євген Опанасенко, а його команда лише в компенсований час пропустила дуже прикрий і фатальний гол від Сіндзі Кагави і програла Бешикташу (2:3).

Свого часу Опанасенко та Ленс зустрічалися в УПЛ

Сергій Рибалка спостерігав з лави запасних за тим, як його Сівасспор переміг Єні Малатьяспор (2:0).

Олександр Гладкий відтепер гратиме у другому дивізіоні і ми просто не можемо ігнорувати його виступи в Адана Демірспорі. На вихідних Гладкий вийшов на поле на 57-й хвилині у матчі проти Османліспора (0:0).

Звичайно, "за компанію" слідкуватимемо і за Дмитром Коркішком, який виступає у Хатайспорі. Українець вийшов на заміну на 70-й хвилині у двобої з Ескішехірспором (4:0). В активі Дмитра зароблений пенальті, який, зрештою, його партнер не реалізував.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 7 матчів, 448 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 14 матчів, 3 голи,698 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 13 матчів, 5ж.к., 672 хвилини

Микола Морозюк (Різеспор) – 6 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 492 хвилини

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 4 матчі, 2 голи, 88 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 18 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 522 вхилини

Греція

Дмитро Чигринський вийшов у старті АЕКа на гру з Панатінаїкосом (0:0). Однак через біль у животі наш захисник покинув поле на 45-й хвилині.

Вже на 22-й хвилині довелося у гру вступати Євгену Шахову у матчі з Атромітосом (3:0). Українець результативними діями не відзначився, зате допоміг ПАОКу здобути три очки і зміцнити лідерство.

Владислав Наумець спостерігав з лави запасних за грою Ламії та ПАС Яніни (1:1).

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 15 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 1046 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Вайле приймав Вендсюссель і лише в компенсований час врятувався від поразки (1:1). Весь матч за господарів провів Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (в епізоді з голом одесит разом із партнерами не зумів вибити м’яч зі штрафного майданчика), а Владлен Юрченко вступив у гру на 55-й хвилині. Саме вихованець Шахтаря віддав гольову передачу на 90+1-й хвилині.

Незвичний пас Юрченка на 02:40

Юрій Яковенко не допоміг Есб’єргу уникнути поразки у поєдинку з Сьоннерйюском (1:3). Син Павла Олександровича вийшов на поле при рахунку 1:2 на 71-й хвилині.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 17 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 481 хвилина

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 10 матчів, 1 ж.к., 445 хвилин

Сергій Гринь (Вайле)

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Швеція

Іван Бобко у складі АФК Ескільстуна пробився до півфіналу Кубка Швеції. У неділю він провів 72 хвилини проти Хальмстада і пішов з поля за рахунку 1:1. У додатковий час на 118-й хвилині команда українця забила переможний гол.

Єдиний гол в зустрічі АФК Ескільстуна пропустила після жахливої помилки Бобка. Українець втратив м’яч у центрі поля, а голкіпер не чекав такого розвитку подій. Що було далі – краще дивитися на відео.

Епізод за участю Івана на 00:55

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна)

Чехія

Відмінний поєдинок за Яблонець провів Едуард Соболь, якого, мабуть, надихнув виклик у збірну від Андрія Шевченка. Українець вийшов у старті проти Тепліце і на 53-й хвилині за рахунку 0:1 віддав гольову передачу на партнера. А вже через 20 хвилин Едуард сам відправив м’яч у сітку воріт, забивши переможний гол – 2:1.

Слован свій матч проведе у понеділок.

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Тарас Качараба (Слован) – 21 матч, 1 гол, 2 ж.к., 1796 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 10 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 620 хвилин

Сербія

В середу Раднічки Тараса Бондаренка проводили ключовий матч весни проти Партизана, який, здавалося, от-от наздожене команду з Ніша. Втім гостям вдався черговий подвиг – Бондаренко і компанія мінімально перемогли на виїзді белградців (1:0) і зміцнили свої позиції. Українець традиційно відіграв весь матч і отримав жовту картку.

А вже у суботу Раднічки знову мінімально перемогли. Тепер постраждала Младость. Бондаренко знову відіграв весь матч.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 21 матч, 2 голи, 2ж.к., 1792 хвилини

Польща

Вкотре весь матч за Краковію відіграв Олексій Дитятьєв. І його команда знову перемогла – вчетверте у п’яти останніх матчах. Цього разу постраждало Заглембє із Сосновця (2:1). В одному з епізодів Дитятьєв жорстко поставив ногу і суперник міг претендувати на пенальті – минулося.

Дуель Антона Каніболоцького та Володимира Костевича не вдалася. Перший опинився в заміні, іншого не було у заявці – Медзь здолала Лех (3:2). Костевич повноцінно відновився після травми і навіть зіграв за другу команду познанців.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 21 матч, 1 гол, 5 ж.к., 1810 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 15 матчів, 24 пропущених голи, 1350 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 16 матчів, 1 гол, 1375 хвилин

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва на виїзді переміг МТК (3:1). У старті на це протистояння з’явилося четверо українців: Артем Кичак та Євген Селін провели на полі весь матч, а Іван Петряк та Ігор Харатін – по 71 та 80 хвилин відповідно. "Фраді" відкрили рахунок вже на 6-й хвилині після передачі Петряка. Крім того, згодом екс-гравець Зорі міг забивати і сам. Проте під завісу першого тайму Іван видав ще одну ідеальну гольову передачу на Давіде Ланзафаме.

Паси Івана на 01:15 та 04:30

Дьошдьор реабілітувався після 0:7 у минулому турі і переміг Академію Пушкаша (1:0). Сергій Шестаков відбігав усі 90 хвилин. Наприкінці першого тайму українець, здавалось, завалив у штрафному майданчику суперника. Пенальті? Арбітр вважав інакше.

Спірний момент на 02:05

Кішварда вдома не перемогла Гонвед (1:1). У старті господарів вийшли Антон Кравченко, Павло Лук’янчук та Роман Карасюк. У перерві Лук'янчука замінив Богдан Мельник.

Халадаш переміг Уйпешт (3:2), а Юрій Габовда відіграв від дзвінка до дзвінка і отримав жовту картку. Халадаш поступався 0:2 (обидва голи прийшли з флангу Габовди), проте потім знайшов у собі сили відігратися і перемогти.

Дебрецен з Олександром Надем в старті переміг Мезакьовешд (1:0) з Михайлом Месхі, який також провів на полі усю гру. Відразу по перерві на поле вийшов Шандор Вайда, поява якого суттєво освіжила гру гостей в атаці.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 19 матчів: 12 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 22 матчі, 24 пропущених голи, 4ж.к., 1980 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 24 матчі, 37 пропущених голів, 2 ж.к., 2160 хвилин

Євген Селін (МТК) – 20 матчів, 3 ж.к., 1611 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 23 матчі, 6 голів, 5 ж.к., 1917 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 6 матчів, 1 ж.к., 522 хвилини

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 22 матчі, 1 ж.к., 1831 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 18 матчів, 4 ж.к., 1147 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 22 матчі, 1 гол, 5ж.к., 1935 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 2 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 180 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 21 матч, 2 ж.к., 130 хвилини

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 16 матчів, 1183 хвилини

Антон Кравченко (Кішварда) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 450 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 21 матч, 4 голи, 1 ж.к., 1552 хвилини

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к. 1 ч.к., 676 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Македонія

Євген Новак відіграв весь матч за Вардар, який не зміг перемогти на виїзді Беласицю (0:0).

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Євген Новак (Вардар) – 17 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1530 хвилин

Кіпр

На Кіпрі відбувся поділ на дві шістки. Команди з нашими легіонерами відчайдушно борються за виживання. Докса на тижні провела дві гри. Спочатку Євген Павлов вийшов у старті на матч з Еносісом (0:1), проте відіграв лише перший тайм. На вихідних Докса знову не забила, зате і не пропустила – як наслідок 0:0 з Пафосом. Екс-гравець Волині зіграв заключні 7 хвилин поєдинку.

Ярослав Мартинюк відіграв весь матч за Ерміс, віддав гольову передачу завдяки класному розіграшу штрафного, отримав жовту картку, проте не врятував команду від чергової поразки – 1:2 від Алкі.

Передача Ярослава на 00:40

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 20 матчів, 3 голи, 4 ж.к., 857 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Олександр Сваток вийшов у старті Хайдука на поєдинок зі Славеном. Команда українця пропустила з пенальті, проте на 88-й та 90+2-й хвилинах забила і вирвала перемогу. Сваток провів матч без провалів, проте був замінений на 85-й хвилині, коли Хайдук програвав.

На 75-й хвилині двобою Осієк – Локомотіва (1:1) вийшов Дмитро Льопа, коли команди вже обмінялися голами. Вже через 5 хвилин українець отримав жовту картку.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 10 матчів, 2ж.к., 301 хвилина

Олександр Сваток (Хайдук) – 2 матчі, 175 хвилин

Словаччина

Злате Моравце вдома поступився ДАК (1:2). У складі господарів весь матч на лаві запасних провів Владислав Хомутов, а за гостей до 90-ї хвилини грав Максим Третьяков. До речі, українець взяв участь в атаці, завершенням якої став переможний гол.

Данило Бескоровайний допоміг Земпліну перемогти Тренчин (4:2) – українець провів на полі весь матч і участі в епізодах з голами не брав.

Лідеру ліги Словану непросто далася перемога над аутсайдером Сеницею (2:1). Артем Сухоцький провів на полі усі 90 хвилин і відзначився гольовою передачею на Маріна Любічіча, екс-гравця сімферопольської Таврії. На відео ви маєте хорошу нагоду не лише подивитися на гольову подачу Сухоцького від кутового прапорця (01:15), а й послухати, як українець відмінно розмовляє словацькою мовою.

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Артем Сухоцький (Слован) –17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1513 хвилин

Данило Бескоровайний (Земплін) – 16 матчів,3 ж.к., 1371 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 1 матч, 9 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 16 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 811 хвилин

Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 2 матчі, 83 хвилини

Олександр Моргос (Тренчин)

Болгарія

Вчетверте поспіль при Олександру Севідову програла Верея. Цього разу аутсайдер ліги був розгромлений Ботєвом (3:0). По 90 хвилин відіграли Геннадій Ганєв та Євген Добровольський. Звинувачувати нашого кіпера у пропущених голах не варто – захист робив все для того, щоб суперник забивав.

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Олександр Севідов (Верея) – 5 матчів: 1 нічия, 4 поразки

Денис Васильєв (Верея) – 16 матчів, 1 ж.к.,1331 хвилина

Геннадій Ганєв (Верея) – 5 матчів, 10 пропущених голів, 1 ж.к., 450 хвилин

Сергій Рудика (Верея) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Євген Добровольский (Верея) - 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Казахстан

В суботу стартував новий сезон у Казахстані. Ордабаси розтрощили карагандинський Шахтар (3:0), за який весь матч відбігали Артем Барановський та Євген Ткачук. Варто зауважити, що центр захисту, за який відповідали українці, нагадував прохідний двір. На 88-й хвилині у складі тріумфаторів вийшов Кирило Ковальчук, а Дмитро Непогодов з великою кількістю сейвів та "сухим" матчем дебютував у новій команді.

Атирау на виїзді здолав Кайсар (1:0). Допоміг своїй новій команді здобути три очки Сергій Загинайлов, який відіграв 70 хвилин, та Різван Аблітаров, в активі якого весь поєдинок. На 71-й хвилині у гру вступив екс-"карпатівець" Андрій Ткачук.

Астана Романа Григорчука перемогла Актобе (4:1).

Кайрат без дискваліфікованого на 5 матчів Адерінсоли Есеоли розпочав з перемоги над Таразом (2:0).

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Роман Григорчук (Астана) – 1 матч:1 перемога

Адерінсола Есеола (Кайрат)

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 1 матч, 2 хвилини

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 1 матч, 90 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису)

Різван Аблітаров (Атирау) – 1 матч, 90 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 1 матч, 1 ж.к., 29 хвилин

Сергій Загинайлов (Атирау) – 1 матч, 70 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 1 матч, 90 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 1 матч, 90 хвилин

Португалія

Боавішта вдома поступилася Спортінгу (1:2), а Євгена Сердюка знову не було у заявці господарів. Хоча минулий тиждень видався особливим для єдиного українця в Португалії – Сердюк отримав дебютний виклик до оновленої молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Після розгромної поразки в минулому турі в поєдинку з тель-авівським Хапоелем (0:6) Антона Браткова не виявилося у заявці Маккабі на матч з Ашдодом (2:0).

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Антон Братков (Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

У двобої Кешли та Сабаху по 90 хвилин відіграли Валерій Куценко та Марко Девіч. Серб з українським паспортом міг відкривати рахунок вже на старті зустрічі, проте після його удару м’яч пролетів поруч зі штангою. Набагато краще вдалося проявити себе Куценку, який записав на свій рахунок дві гольові передачі і допоміг Кешлі тріумфувати – 3:0. Варто зауважити, що асисти екс-гравця Оболоні можна назвати вишуканими та ефектними.

Паси Валерія на 01:55 та 04:15

Неділя в азербайджанській лізі запам’яталася протистоянням двох наших воротарів: Дмитро Безотосний вийшов у старті Габали, а Олександр Рибка зайняв місце у воротах Сабаїла. Рибка пропустив двічі, Безотосний лише одного разу. Вихованця Динамо в обох випадках розстрілювали впритул, а Безотосний дуже грубо помилився. Пішов на подачу з кутового, спрямовану за межі воротарського майданчика, "успішно" пролетів повз і схопився за голову.

Кирило Петров допоміг здобути три пункти Нефтчі. Лідер чемпіонату з великими труднощами здолав аутсайдера Сумгаїт (2:1). Українець відіграв усі 90 хвилин і отримав жовту картку.

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Марко Девіч (Сабах) – 14 матчів, 7 голів, 4ж.к., 1169 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 16 матчів, 15 пропущених голів, 1440 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 15 матчів, 5ж.к.,1325 хвилин

Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 6 матчів, 5 пропущених голів, 2 ж.к., 50 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 6 матчів, 290 хвилин

Вірменія

Пюнік із Сергієм Шевчуком у складі провів два поєдинки на тижні: спочатку програв Арарат-Вірменії (0:3), а потім переміг Ширак (2:0). Один з голів на рахунку українця, який переїхав у Вірменію з чемпіонату Росії.

Гол Сергія на 06:20

У переможному матчі усі 90 хвилин провів ще один наш земляк Максим Трусевич, який у минулому сезоні також грав у нижчому дивізіоні країни-агресора.

Арарат Андрія Яковлєва та Арцах Дмитра Клімакова відзначилися синхронними результатами: поразка 0:2 та очне нічийне протистояння 0:0 – українці результативними діями не відзначалися.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 16 матчів, 1 гол, 4 ж.к.,1394 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 3 матчі, 1 гол, 198 хвилин

Дмитро Клімаков(Арцах) – 3 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 230 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 2 матчі, 125 хвилин

Михайло Калугін (Арарат) – 1 матч, 1 ж.к., 18 хвилин

Грузія

У вівторок кутаїське Торпедо здолало батумське Динамо (2:0). По 90 хвилин відіграли Гіулі Манджгаладзе і Олександр Азацький, а екс-захисник Чорноморця відзначився забитим голом.

Гол Олександра на 25:25

Проте вже на вихідних торпедівці з Азацьким у старті поступилися вдома тбіліському Локомотиву (0:2). Не допоміг і дебют Амбросія Чачуа на 76-й хвилині.

Двічі за тиждень програло тбіліське Динамо. Спочатку Сіоні (1:2), а тоді батумському Динамо (0:1). В першому поєдинку голом відзначився Дмитро Іванісеня.

Гол Дмитра на 32:00

Не дебютував поки у новій команді Денис Шеліхов – екс-дніпрянин вже тричі потрапляв у заявку Сабуртало.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 3 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 170 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 3 матчі, 1 гол, 270 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 1 матч, 14 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Новий сезон стартував у Латвії. У воротах новачка ліги Даугавпілса зайняв місце наш Данило Кучер і дебютну гру провів "насухо". Єдиний гол у ворота Метти влетів наприкінці зустрічі – 1:0. На 60-й хвилині на заміну у складі господарів вийшов ще один українець Богдан Коваленко. Він запам’ятався тим, що в одному з епізодів закручував м’яч з кутового прямісінько у ворота.

Перемогу святкувала ще одна команда з українцем у складі. Максим Марусич, один з найкращих бомбардирів Virsliga минулого сезону, розпочав матч на лавці, проте долучився до тріумфу РФШ у сніжному протистоянні з Лієпаєю (2:0). Екс-гравець Ворскли та Карпат вийшов на поле на 72-й хвилині, коли на табло горіли "нулі", доклався до першого взяття воріт, а на 89-й сам відзначився класним забитим голом.

Гол Максима на 03:35

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Максим Марусич (РФШ) – 1 матч, 1 гол, 28 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 1 матч, 30 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) –1 матч, 90 хвилин

Литва

Весь матч за Кауно Жальгіріс провів Юрій Бушман, який допоміг своїй новій команді розтрощити Палангу (6:1). До свого активу екс-капітан Арсенал-Київ записав гольову передачу.

Пас Юрія на 02:50

Паневежис вдома поступився Жальгірісу (0:3), а наш Андрій Карвацький покинув поле на 73-й хвилині. Для екс-гравця вінницької Ниви це був дебютний матч у елітному литовському дивізіоні.

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Денис Підручний (Стумбрас)

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) –1 матч, 73 хвилини

Естонія

8 березня Meistriliiga стартувала матчем чемпіона, який за весь минулий сезон жодного разу не програв. Однак перший тур приніс фантастичну несподіванку – Нимме Калью вдома програв Пайде 0:2!

На жаль, наш Андрій Маркович долучився до двох голів у ворота своєї команди. Спочатку голкіпер не найкращим чином ввів м’яч у гру, відпасувавши на Марковича. Українець боротьбу програв, адже не очікував на передачу – так Пайде відкрив рахунок. Менш ніж через 20 хвилин Маркович намагався віддати передачу головою на воротаря, проте суперники вискочив з-за спини Андрія. Після серії ударів м’яч опинився в сітці – 0:2.

Сповна скористалася осічкою суперника Левадія, яка розтрощила Калєв (5:1). Ігор Жураховський та Євген Будник провели по 90 хвилин на полі і відзначилися забитими голами.

Гол Ігоря на 00:10, гол Євгена на 02:55

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Андрій Маркович (НиммеКалью) – 1 матч, 90 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) –

Ігор Жураховський (Левадія) – 1 матч, 1 гол, 90 хвилин

Євген Будник (Левадія) – 1 матч, 1 гол, 90 хвилин

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