Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

Новий тиждень подарував нам величезну порцію радісних новин. Зозуля, Яремчук та Яковенко знову забили. Відзначився результативною дією і Ярмоленко. Черговий "сухий" матч у Фінляндії провів Левченко. А ще Худоб’як забив на Кіпрі, Хобленко в Білорусі, Сердюк у Португалії, а Маліновський відкрив лік голам у Лізі чемпіонів. Чудернацький дубль в Естонії оформив Хомутов, а Хачеріді знайшов нову команду. І це лише головні новини, пов’язані з українцями за кордоном, що відбулися за минулі сім днів.

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах

Англія

Попри гольовий пас Андрія Ярмоленка, Вест Хем знову не переміг. "Молотки" зіграли внічию з Шеффілд Юнайтед. Ярмоленко відіграв 90 хвилин.

Олександра Зінченка на тижні прооперували в Барселоні. За словами Хосепа Гвардіоли українець пропустить 4-5 тижнів.

Іспанія

Ним не можливо не захоплюватися! Роман Зозуля в другому турі приніс важливі очки Альбасете. Знову 1:0 і знову переможний гол українця. І якщо Фуенлабраді він забив на почату першого тайму, то у ворота Кадіса (лідера Сегунди), Роман відзначився на 90+3 хвилині!

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Італія

Руслан Маліновський двічі за тиждень зіграв за Аталанту. Спочатку реалізував пенальті у матчі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:4), а потім вийшов на поле на 52-й хвилині у протистоянні з Удінезе (7:1).

Євген Шахов на лаві запасних став свідком сенсації – його Лечче відібрав очки в Ювентуса (1:1).

Німеччина

Санкт-Паулі знову програв 0:1 – цього разу Хайденхайму. Бориc Тащи відіграв весь поєдинок і отримав жовту картку. Українець був чи не найактивнішим у складі "піратів".

Бельгія

Ви, мабуть, чули про феєричний дубль Романа Яремчука у ворота Вольфсбурга (2:2) в Лізі Європи (гіперпосилання). Це те, чим треба пишатися, переглядати і просто отримувати задоволення.

На вихідних Яремчук, а також Ігор Пластун і Роман Безус вийшли з перших хвилин на дуель з Сент-Трюйденом, а Гент знову зіграв внічию (0:0).

Едуард Соболь відіграв 80 хвилин у протистоянні з ПСЖ (0:5) і залишив поле, коли парижани відвантажили його команді чотири голи. Не знаю, що казав у роздягальні підопічним Філіпп Клеман, але відвертих помилок Соболь не припускався.

На вихідних українець вийшов у старті на поєдинок зі Стандардом (1:1) і відіграв 90 хвилин. Єдиний гол суперника прийшов з флангу Едуарда, хоча завадити початку атаки українцю було вкрай складно.

Данія

У третьому матчі поспіль за Есб’єрг відзначився Юрій Яковенко. Наймолодший з легендарної династії відкрив рахунок у поєдинку з Мідтьюлланом (1:2) на 56-й хвилині. Через 9 хвилин Яковенка замінили, а Есб’єрг двічі пропустив.

Сьоннерюйск програв Ольборгу 1:3, хоча ще до 79-ї хвилини вів у рахунку. Артем Довбик зіграв заключні 9 хвилин і виходив на поле за нічийного рахунку.

Швеція

Ігор Левченко також продовжив свою серію. Воротар не пропустив у третьому матчі поспіль, а Ескільстуна та Сіріус розійшлися миром (0:0). Ігор здійснив кілька сейвів. Найцінніший з них – на четвертій компенсованій хвилині. За тур до фінішу команда Левченка знаходиться на останньому місці і знаходиться за крок від вильоту.

Шотландія

Мар’ян Швед у заявку Селтіка на тижні не потрапляв.

Португалія

Валерій Бондаренко пропускав поєдинки з Арсеналом та Спортингом через травму.

Зате свій дебютний матч за нову команду провів нападник молодіжної збірної України Євген Сердюк. У хлопця не склалося в елітній Боавішті і він перебрався у Каса Піу, що виступає в другому дивізіоні. Українець вийшов на заміну на 55-й хвилині в поєдинку за нічийного рахунку 1:1 з Академіко Візеу. Кінцівка матчу видалася неординарною. На 87-й хвилині "Жека", як його називають у Португалії, забив гол, встановивши остаточний рахунок 2:3, а за хвилину отримав червону картку.

Греція

Дмитро Чигринський не стримав Олімпіакос, який без проблем обіграв АЕК (2:0). Захист гостей діяв не особливо надійно, проте Чигринський за 90 хвилин відвертих помилок не припускався.

Кіпр

Євген Селін провів класний матч проти Докси, яку Анортосіс знищив 6:0. Українець багато працював на атаку, і розпочав випад, який завершився першим взяттям воріт, однак був замінений на 59-й хвилині при рахунку 4:0. За кілька хвилин до цього здалося, що Селін зазнав ушкодження.

Етнікос Ігоря Худоб’яка протистояв Пафосу Артура Рудька. На 55-й хвилині Худоб’яку партнери довірили виконати пенальті і він не підвів. У протистоянні українців Ігор переміг Артура. В інших епізодах Рудько зіграв максимально надійно, а Пафос наприкінці зустрічі врятував гру – 1:1.

Чехія

Тарас Качараба допоміг Словану перемогти на виїзді Младу Болеслав (3:1). В компенсований час вперше за два місяці у складі Слована вийшов Ахмед Алібеков.

Туреччина

Єдиним українцем, який отримав ігрову практику в чемпіонаті на берегах Босфору, став Микола Морозюк. Його Різеспор переміг Анкарагюджю (2:0), Морозюк записав до активу 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Північна Македонія

Вардар двічі на тижні переміг по 2:0 (Борец і Работнічки), а наш Євген Новак провів на полі 180 хвилин. Його команда лідирує в чемпіонаті.

Сербія

Марко Девіч вийшов на заміну на 72-й хвилині, коли його Вождовац вигравав у Напредака, однак перевагу не втримав (1:1).

Польща

Володимир Костевич зіграв заключні 11 хвилин за Лех – на момент виходу на поле українця його команда поступалася Заглембє 0:2. В компенсований час познанці один гол відіграли.

Руслан Бабенко традиційно провів на полі 90 хвилин – його Ракув програв Лодзі (0:2).

Тур в Екстраклясі також запам’ятався продовженням скандальної історії за участю уродженця Волині Тараса Романчука. Перед матчем плоцької Вісли та Ягеллонії Романчук та капітан господарів Домінік Фурман зустрілися на рукостисканні капітанів. Очевидно, екс-українець все ще ображений на Фурмана і не бажає вітатися з людиною, яка так глибоко ранила чутливу душу небандерівця.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва у четвер тріумфував у Москві, перемігши там місцевий ЦСКА (1:0). Гольова передача в активі нашого Олександра Зубкова.

Не менш важлива гра на Фраді чекала у неділю – хлопці Реброва протистояли Фехервару Івана Петряка. Данило Ігнатенко, Ігор Харатін, а також Петряк відіграли весь матч, а на старті другого тайму на полі з’явився Зубков. Чинний чемпіон у напруженому двобої переміг – 2:1. Гості відкрили рахунок після скидки грудьми Харатіна.

Наприкінці зустрічі при рахунку 0:2 Петряк віддав передгольовий пас – виконав високу передачу у штрафний майданчик, а партнери відправили м’яч у сітку, втім цього виявилося замало навіть для нічиєї.

Сергій Шестаков провів непоганий матч проти Пакшу – його Дьошдьор переміг 2:1. Щоправда, єдиний гол у ворота переможців прийшов якраз з флангу українця.

Шандор Вайда вийшов на поле на 78-й хвилині у протистоянні Мезокьовешда та Дебрецена (3:1) і вже за три хвилини відзначився забитим голом.

Антон Кравченко та Богдан Мельник відіграли весь матч проти Академії Пушкаша, втім наприкінці зустрічі не втримали суперника – поразка Кішварди 0:1.

Хорватія

Олександр Сваток провів гру зі Славеном у запасі (2:0). Дмитро Льопа також не грав на тижні за Осієк (в Кубку проти Задара і в чемпіонаті із загребським Динамо).

Словаччина

ДАК Данила Бескоровайного обіграв Погроньє (2:0). Український захисник міг відкривати рахунок на старті другого тайму. Бескоровайний відіграв від дзвінка до дзвінка.

Казахстан

Астана Романа Григорчука в Лізі Європи була знищена АЗ (0:6), а на вихідних випустила пар на Актобе (5:0).

Адерінсола Есеола через перебір жовтих карток пропускав матч Кайрата, який обіграв Тобол (2:0).

Артем Барановський та Іван Бобко зустрілися у протистоянні карагандинського Шахтаря та Окжетпеса (2:2). Бобко записав до активу гольовий пас, а Барановський став учасником епізоду, який завершився побоїщем.

Проти українського захисника суперник зіграв підло і брутально, за що отримав пряму червону картку.

Білорусь

Динамо-Брест зробило черговий крок назустріч чемпіонству. Спочатку на тижні лідер білоруської ліги оголосив про підписання Євгена Хачеріді, а на вихідних у важкому виїзному матчі здолав Гомель (2:1).

Відкрив рахунок українець Віталій Квашук. Один з найкращих бомбардирів ліги перервав своє майже двомісячне гольове мовчання, реалізувавши пенальті, яке сам і заробив (це 13-й гол Квашука).

Відразу по перерві у складі гостей вийшов єдиний українець Олексій Хобленко. Спочатку фавориту вдалося зрівняти рахунок, а на 72-й хвилині Хобленко забив переможний гол (на відео – 03:00). Тепер Динамо-Брест лише диво завадить завоювати золото.

Дмитро Білоног відзначився забитим голом у перестрілці Енергетика та мінського Динамо (3:3). Вихованець Шахтаря залишив поле на 77-й хвилині за рахунку 3:2.

Молдова

Артем Гордієнко відіграв 66 хвилин за Шериф. Після заміни українця новоспечений чемпіон забив єдиний гол в зустрічі зі Сфинтул Георге (1:0).

Азербайджан

Українці на вихідних в азербайджанському елітному дивізіоні на поле не виходили. Кирило Петров та Дмитро Безрук провели матчі своїх команд на лавах запасних.

Вірменія

Арарат Вадима Лазоренка переміг Пюнік (4:2). У складі тріумфаторів красивим голом зі штрафного відзначився Денис Дедечко.

Урарту з таким же рахунком програв Алашкерту (2:4), а Євген Буднік відкрив рахунок у цьому поєдинку.

Грузія

Олександр Каплієнко відіграв74 хвилини за тбіліське Динамо, яке на виїзді зіграло внічию з Сабуртало (0:0). За чотири тури до фінішу столична команда відстає на одне очко від батумського Динамо в чемпіонській гонці.

Микола Ковталюк провів на полі усі 90 хвилин, однак не допоміг уникнути Ділі поразки у грі з тбіліським Локомотивом (0:1).

Латвія

У Virsliga результативними діями наші земляки на тижні не відзначалися. Варто виділити хіба що "сухий" матч Данила Кучера – його Даугавпілс здолав Лієпаю (1:0).

Також звернемо увагу на травму Михайла Сергійчука – в цьому сезоні наш форвард більше не зіграє.

Литва

Андрій Яковлєв віддав гольову передачу у матчі Атлантас-Паланга (0:1).

Команда екс-гравця Волині ще може врятуватися від вильоту.

Естонія

Флора достроково стала чемпіоном Естонії. Слідом йдуть Левадія Юрія Ткачука та Нимме Калью Романа Кожуховського, Андрія Марковича, Івана Лобая та Владислава Хомутова, які поборються за срібло.

Нимме Калью провів особливий матч. Напередодні в Естонії оголосили штормове попередження. Втім це не завадило старту матчу на острові Сааремаа проти Курессааре. Наш Хомутов відкрив рахунок вже на 4-й хвилині.

З кожною атакою грати в умовах сильного вітру та шаленого дощу ставало все важче. На 61-й хвилині арбітр прийняв рішення про зупинку матчу. Було вирішено дограти його наступного дня. Вже в понеділок Нимме Калью довершив справу і впевнено переміг 3:0, а Хомутов забив ще раз, оформивши унікальний дубль, забивши по голу за день. Мессі та Роналду відпочивають.

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