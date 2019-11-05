Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи.

В багатьох європейських лігах – настає час збирати каміння. Практично кожен уік-енд дарує нам цікаві розв’язки та багато емоцій. Вітаємо Романа Григорчука із черговим чемпіонством його Астани. Так само щиро радіємо за наших латвійських представників – Дебелко, Шарпар та Славов завоювали золото Virsliga. Традиційно хороші новини з Бельгії – тут за минулі сім днів забили всі три представники Гента. Продовжив свою 4-матчеву гольову серію у Данії Юрій Яковенко. Крім того, наші земляки забивали у Білорусі, Угорщині, Естонії, Хорватії, Сербії та Грузії.

Англія

Андрій Ярмоленко вийшов у старті Вест Хема на битву з Ньюкаслом (2:3). На перерву "молотки" пішли, поступаючись 0:2 – на другий тайм українець вже не вийшов.

Вест Хем – Ньюкасл: Ярмоленко – головна жертва провалу Пеллегріні, а конкурент українця забиває і стає найкращим

Іспанія

Минулий тиждень подарував багато позитивних новин про Романа Зозулю. Проте в п’ятницю з’явилася велика ложка дьогтю. Альбасете несподівано програв Нумансії (0:1), а Роман зазнав ушкодження. Українця замінили на 79-й хвилині, і через якусь мить суперник забив єдиний гол.

Сергій Мякушко міг зустрітися з екс-партнером по Карпатах Карімом Йодою. Щоправда, українець просидів на лаві запасних поєдинок Алькоркон-Расінг (1:0). Йода, до речі, входить до переліку найкращих бомбардирів Сегунди.

Італія

В середу Євген Шахов вийшов у старті на матч із Сампдорією і на 8-й хвилині віддав гольову передачу на Джанлуку Лападулу – 1:0!

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Євген залишив поле на 69-й хвилині, а в компенсований час генуезці рахунок зрівняли.

На вихідних Шахов вийшов на заміну в матчі проти Сассуоло (2:2) на 40-й хвилині при рахунку 1:1. Українець отримав жовту картку і провів не надто успішний матч.

Руслан Маліновський по перерві взявся рятувати ситуацію в матчі Аталанти та Кальярі (0:2). На той момент його команда перебувала в меншості і програвала 0:1. За другі 45 хвилин Маліновський отримав жовту картку, а бергамаски пропустили ще раз.

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Німеччина

Бориc Тащи на тижні зіграв заключні три хвилини у кубковому матчі проти Айнтрахта (1:2).

Бельгія

У четвер українське тріо Гента видало черговий топовий перфоменс. Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус зіграли проти Андерлехта (3:3). На 85-й хвилині при рахунку 1:3 Яремчук не реалізував пенальті, однак миттєво виправився. А на 90+4 хвилині Пластун зрівняв рахунок!

У неділю ввечері відзначився третій з української трійці Гента. На гру зі Стандардом (3:1) вийшли усі троє наших земляків, а Безус у розкішному стилі зрівняв рахунок на 48-й хвилині. До кінця поєдинку Гент забив ще двічі.

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Едуард Соболь традиційно вийшов у старті Брюгге на матч з Кортрейком (3:0) і вже на 2-й хвилині заробив пенальті.

Данія

Сьоннерюйск Артема Довбика пробився до чвертьфіналу Кубка Данії. Українець вийшов у старті і відіграв 71 хвилину в протистоянні з Брондбю. Гравець, який замінив Артема, забив єдиний гол в зустрічі.

У неділю ввечері Довбик відіграв 9 хвилин у матчі з Копенгагеном (0:3) і заробив жовту картку.

Юрій Яковенко вчетверте поспіль відзначився за Есб’єрг! Вже на 2-й хвилині зустрічі з Хорсенсом українець відкрив рахунок. Однак під завісу першого тайму суперник рахунок зрівняв.

Швеція

Ескільстуна Ігоря Левченка програла ключовий матч за збереження місця в еліті і офіційно вилетіла у другий дивізіон. Українець відіграв весь матч проти Фалькенберга (0:1). Єдиний гол Левченко пропустив на другій компенсованій хвилині. Ігор не зумів врятувати ситуацію під час виходу сам на сам.

Шотландія

Мар’ян Швед за Селтік на тижні не грав.

Португалія

Валерій Бондаренко все ще заліковує травму руки.

Греція

АЕК та Атромітос видали шалений матч з неймовірною розв’язкою. Фаворит пропустив першим, тоді вийшов уперед, проте на 89-й хвилині пропустив знову – 2:2. І все ж у компенсований час АЕК забив ще раз. Дмитро Чигринський провів на полі усі 90 хвилин, традиційно гостро грав під час стандартів, водночас, разом з партнерами по обороні не виглядав непрохідною стіною. Цього разу все минулося.

Кіпр

Етнікос Ігоря Худоб’яка поступився вдома Омонії (1:2). В матчі з лідером Ігор формально віддав гольовий пас.

Футболісти Енікоса розіграли штрафний – Супер Худік відкотив п’ятою м’яч під удар партнеру, а той вразив ціль. Заключні п’ять хвилин відіграв Ілля Марковський . Неймовірно, але на третій компенсованій хвилині одесит міг забивати. Марковський розвернувся, зберіг м’яч у боротьбі з трьома суперниками і пробив – воротар в падінні загрозу ліквідував.

Артур Рудько в понеділок двічі пропустив у матчі проти АЕЛ (0:2). Українець мав дуже багато роботи, однак двічі виручити команду не зміг, хоча під час другого взяття воріт йшов на ризик. Суперник вийшов віч-на-віч з воротарем і Рудько максимально самовіддано наражався на червону картку. Нападнику вдалося втекти від стрибка Артура і відправити м’яч у ворота.

Чехія

Слован Тараса Качараби втретє поспіль переміг. Протистояння з Пршибрамом видалося напруженим (3:2), а Качараба віддав класний пас через все поле на партнера. Далі був простріл у штрафний майданчик і автогол гравця гостей. Таким чином, українець долучився до третього взяття воріт у поєдинку.

Туреччина

Микола Морозюк відіграв 90 хвилин проти Галатасараю (0:2). Вже на 15-й хвилині українець невдало прийняв м’яч і випустив його за бокову лінію. Далі був аут, подача у штрафний майданчик і автогол від гравця Різеспора. Загалом Микола провів непоганий матч, роздавав лонгболи, підключався до атак і самовіддано грав у обороні.

На тижні в Кубку Туреччини Євген Селезньов реалізував пенальті у ворота Байбюрта, а його Бурсаспор виграв 2:1. В понеділок Селезньов зіграв 22 хвилини у безгольовому протистоянні з Баликесірпспором.

Північна Македонія

Євген Новак двічі виходив у старті Вардара на тижні. Спочатку його команда поступилася Шкендії (0:1) і вилетіла з боротьби за Кубок. На вихідних Вардар здолав Ренову (2:0) в чемпіонаті.

Сербія

У неділю Раднік та Вождовац не виявили сильнішого (2:2). Євген Павлов та Марко Девіч вийшли на заміну у другій половині другого тайму, коли команда Девіча вела в рахунку 2:0. На 85-й хвилині Раднік скоротив відставання, а на 90-й Павлов врятував свою команду від поразки!

Польща

Ексзахисник Карпат та Черкаського Дніпра Олег Тарасенко допоміг в Кубку Польщі нижчоліговому Стомілу обіграти лідера Екстракляси, плоцьку Віслу (0:0, в серії пенальті 4:1). Українець бив третім і свою спробу реалізував.

Володимир Костевич також успішно зіграв в Кубку проти Ресовії. Його Лех переміг 4:0, а один з голів на рахунок записав саме Костевич.

В понеділок Ракув мінімально переміг краківську Віслу (1:0). Руслан Бабенко був доволі активним і відіграв 90 хвилин.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва не зумів обіграти Мезокьовешд (1:1). На 8-й хвилині рахунок відкрив Данило Ігнатенко. Однак відразу по перерві чинний чемпіон пропустив гол у відповідь. По 90 хвилин за "Фраді" також зіграли Олександр Зубков та Ігор Харатін.

Фехервар Івана Петряка знову втратив очки – цього разу з аутсайдером Залаегерсегом (3:3). Фехервар поступався 0:2, потім вів у рахунку 3:2, втім в компенсований час пропустив. Петряк долучився до двох голів – записав до активу асист, а потім віддав передгольовий пас.

Знову забив Сергій Шестаков. Вже на 3-й хвилині матчу Дьошдьор – Кішварда (3:1) українець відправив м’яч у сітку, скориставшись феєричною помилкою свого співвітчизника Богдана Мельника.

По перерві Мельник виправився і видав розкішну гольову передачу з флангу на партнера. Щоправда, після цього Кішварда ще двічі пропустила з пенальті, які привезли колишні гравці УПЛ: Радош Протіч (Олександрія) та Андерсон Піко (Дніпро). На заключні хвилини Антон Кравченко пішов у атаку і доволі непогано виконував функції плеймейкера, втім його команді це не допомогло.

Андрій Якимів відіграв 53 хвилини проти Уйпешта. За цей час команди обмінялися п’ятьма голами – Капошвар поступився 2:3

Хорватія

Гориця за тиждень двічі обіграла Хайдук по 2:1. В кубковому матчі Олександр Сваток не грав, зате вийшов у чемпіонаті. Безпосередньої вини українця у пропущених голах немає, хоча загалом захист сплітської команди діяв жахливо.

Осієк Дмитра Льопи пішов на перерву, поступаючись Рієці 0:2, втім в другому таймі господарі забили тричі і перемогли 3:2! На 79-й хвилині Льопа зрівняв рахунок неперевершеним ударом головою, а через 8 хвилин виконав кутовий, що став гольовим.

Словаччина

ДАК Данила Бескоровайного двічі на тижні зіграв по 0:0/ Спочатку в Кубку Словаччини з трнавським Спартаком. В серії пенальті Дунайська Стреда виявилася сильнішою – 4:3. Передостанній пенальті реалізував Бескоровайний.

На вихідних у чемпіонаті ДАК розійшовся миром з Середдю. Українець знову відіграв весь матч.

За Слован 90 хвилин провів Артем Сухоцький – його команда обіграла Сеницю (2:0).

Казахстан

Астана Романа Григорчука двічі за тиждень перемогла по 1:0 і знову стала чемпіоном! Достроковому золоту посприяв і сенсаційний погром Кайрату – команда Адерінсоли Есеоли поступилася 0:5 Іртишу. Український форвард відіграв 90 хвилин. У це важко повірити, але на старті поєдинку Кайрат міг, як мінімум, тричі забивати, та потім просто не знайшов зброї проти стрімких контратак опонента і пропустив 5 разів.

Безнадійний аутсайдер Актобе переміг карагандинський Шахтар (3:2). Відкрив рахунок тернополянин Олександр Кіцак – йому вдався красивий дальній удар.

Білорусь

Олександр Васильєв забив розкішний гол у ворота Слуцька (1:0).

Ще кращий доробок у Дмитра Юсова – вихованець запорізького футболу оформив дубль у ворота мінського Динамо, а його Торпедо-БелАЗ переміг 4:0.

Тріо Олександр Нойок, Артем Мілевський та Олексій Хобленко відіграли по 90 хвилин у непростій грі Динамо-Брест з солігорським Шахтарем (1:1). На 8-й хвилині Мілевський віддав гольовий пас і здавалося, що фаворит без проблем переможе.

Однак гості до перерви рахунок зрівняли. Наприкінці зустрічі Динамо-Брест мало всі підстави для пробиття пенальті, проте арбітр проігнорував гру рукою футболіста "гірників" у штрафному майданчику. Мілевському і компанії довелося навіть вдатися до "VAR на мінімалках", використовуючи мобільний телефон одного з журналістів.

В понеділок Максим Слюсар відзначився красивим забитим голом і допоміг Славії обіграти Гомель (3:2). До 65-ї хвилини команда Віталія Квашука вела в рахунку 2:0.

Азербайджан

Кирило Петров зіграв весь поєдинок проти Карабаху (0:0) в битві лідерів ліги. У середині першого тайму українець опинився в центрі уваги через те, що він нібито рукою зіграв у власному штрафному майданчику під час подачі кутового. Зрештою, арбітр фолу в цьому епізоді не помітив.

Вірменія

Арарат Вадима Лазоренка поступився в Кубку Вірменії Ноа (0:1) і вибув зі змагання.

Торпедо з Єревану програло Алашкерту (1:3). Єдиний гол у складі нижчолігової команди забив Мирослав Деда, рідний брат карпатівця Ярослава Деди (Мирослав та Ярослав – двійнята).

Урарту Євгена Будніка в серії пенальті пройшов Пюнік Сергія Шевчука (0:0, по пенальті 5:3).

Грузія

Олександр Каплієнко відіграв 70 хвилин і допоміг тбіліському Динамо здолати кутаїське Торпедо (2:1). Тепер столичний клуб – лідер Еровнулі-ліги за три тури до фінішу.

Микола Ковталюк на 90+3 хвилині забив у ворота Сабуртало, а його Діла сенсаційно перемогла (2:0).

Латвія

Роман Дебелко, В’ячеслав Шарпар та Мирослав Славов стали чемпіонами Латвії! В середу їхня Рига вдома розійшлася миром з головним конкурентом РФШ (1:1) і достроково завоювала золото. У вирішальному матчі всі 90 хвилин провів Дебелко.

На тижні Єлгава зі Станіславом Микицеєм та Максимом Марусичем перемогла Метту (3:0). Марусич записав до активу гольову передачу.

Литва

Юрій Бушман зіграв 90 хвилин у важливому матчі Кауно Жальгіріса та Рітеряю (1:0). Команда українця перемогла і вийшла на третю сходинку. І зовсім не дивно, що розкішну гольову передачу віддав саме Бушман (для українця це 10-й асист у сезоні!)

Естонія

За тур до фінішу Левадія Юрія Ткачука випереджала Нимме Калью Романа Кожуховського, Андрія Марковича, Івана Лобая та Владислава Хомутова на одне очко у боротьбі за друге місце. Суботня битва закінчилася внічию 1:1 і тепер у команди Ткачука є непогані шанси на завоювання срібла. Варто зауважити, що Хомутов відзначився двома голами, один з яких, щоправда, не зарахували через офсайд.

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