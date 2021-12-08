Опытный футбольный функционер Вальтер Сабатини объяснил, почему не захотел погружаться в проект под названием "Дженоа".

"Я не поеду в Дженоу. Мои взгляды с ними не совпадают. Учитывая этот факт, не хочу этого делать.

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Сейчас в футболе предпочитают иметь директоров, которые полагаются на аналитические сводки и цифры. Это то, с чем мне придется жить. Но я не хочу стать жертвой существующей системы", – сказал Сабатини в эфире Radio Rai 1.

Напомним, в свое время Сабатин был спортивным директором Ромы, Интера и Болоньи. Кроме того, он сотрудничал с Лацио, Палермо, Сампдорией, Цзянсу Сунин и Монреалем, где отвечал за трансферную политику.

Дженоа в первых четырех матчах под руководством Андрея Шевченко смогла взять только одно очко, не забив ни одного мяча. После 16-ти туров "грифоны" в турнирной таблице Серии А идут предпоследними, имея в своем активе 10 очков.

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