Легенда и ныне генеральный директор Баварии Оливер Кан не остался в стороне от войны в Украине.

"Со всеми ужасными картинами войны, которые вы видите изо дня в день, очень трудно сосредоточиться на футболе. Никто из нас не мог предположить, что мы снова увидим что-нибудь подобное в Европе. Эта война должна прекратиться! Наши мысли с народом Украины", – цитирует Кана официальный сайт Баварии.

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Напомним, 24 февраля Россия начала необъявленную захватническую войну на территории Украины. Уже более десяти дней оккупанты пытаются захватить важные административные центры и разрушают наши города. Однако ВСУ и силы территориальной обороны дают достойный отпор врагу.