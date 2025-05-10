"Радовались бы, если бы выиграли. Ничейная игра, а для нас это означает, что если победим в двух следующих матчах, можем занять четвертое место. Зависит еще от результата Карпат. Мы еще в гонке.

Упущенные шансы Полесья в видеообзоре матча с Динамо

Первый тайм был более ярким с нашей стороны. Много разнообразных атак, даже при длинных передачах было много подборов, что помогало создавать моменты. Видимо, наша игра порадовала болельщиков. Нащупали свою игру, потому что после Александрии были очень все расстроены. Будем держать позитивный настрой и постараемся выиграть два следующих матча", – сказал Бабенко для УПЛ ТВ.

Напомним, Полесье занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, в активе житомирян 44 очка после 28-ми туров чемпионата.

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