Нашествие крыс – болельщики Атлетико "тепло" встретили Куртуа на Ванда Метрополитано

Болельщики мадридского Атлетико не простили Тибо Куртуа переход в Реал

Сегодня Куртуа вместе с Реалом приехал в гости к Атлетико в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Фанаты "матрасников" устроили бывшему кумиру "теплый" прием.

Атлетико – Реал: прямая трансляция

Они испортили табличку с фамилией бельгийца у стадиона Ванда Метрополитано. На табличке появилась надпись "крыса", ее забросали пустыми пивными банками и игрушечными крысами.

Такие же игрушки фанаты Атлетико бросали с трибун арены вблизи ворот, которые в первом тайме защищает Тибо.

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Куртуа, который сейчас выступает за Реал, сыграл 154 матча за Атлетико за три года (2011-2014), выиграв с командой Кубок Испании, Ла Лигу и Лигу Европы.