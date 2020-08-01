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"Нашему вратарю разбили голову, а это даже не желтая": Бабич намекнул на помощь Колосу в финале плей-офф за ЛЕ

18:58 - Читати українською
"Нашему вратарю разбили голову, а это даже не желтая": Бабич намекнул на помощь Колосу в финале плей-офф за ЛЕ
Александр Бабич / Сайт Мариуполя

Уже экс-тренер Мариуполя Александр Бабич назвал посторонние факторы, которые имели место в проигранном матче плей-офф за Лигу Европы против Колоса (0:1).

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

"Я горд, сказал ребятам слова благодарности после игры. Без контрактов, не понимая, что будет дальше, на уколах некоторые – они все равно боролись до конца. На уколах Фомин, Мишнев, Чурко, Яворский. У них были небольшие проблемы, но они сказали, что готовы сыграть. Это говорит о многом.

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Прежде всего не получилось забить с Колосом. В этом матче прежде всего нас обыграл не Колос, а президент Колоса (Андрей Засуха – прим.). Нам не хватило такого президента, как у Колоса. Вся футбольная общественность видела, что была равная игра. А в равной игре все решают детали, небольшие мелочи.

Когда нашему вратарю разбивают голову, а это даже не желтая – это о чем-то говорит. Но бог им судья, наша задача была выйти и выиграть. Не просто выиграть, мы могли закрыться, отойти назад, обороняться. Но мы решили сыграть в футбол, который мы любим, с контролем, комбинационный", – заявил Бабич в интервью Футбольному формату.

Напомним, поражение Колосу лишило Мариуполь надежд на участие в следующем сезоне еврокубков. 30 июля клуб официально объявил об отставке Бабича.

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Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич Колос - Мариуполь
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