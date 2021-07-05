"Наше путешествие по Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции!

Левченко: В Украине завышенные ожидания от сборной Шевченко

Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее!" – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4. Ярмоленко сыграл во всех пяти матчах на турнире, в которых забил 2 гола (в ворота Нидерландов и Северной Македонии) и отдал 2 результативные передачи.

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