"Мы понимаем важность этого момента. Для Динамо это будет больше, чем просто матч. Игроки будут презентовать свою страну, и мы понимаем это. Но наше понимание останется вне поля, потому что задача остается прежней – пройти дальше.

Динамо U-19 – Спортинг U-19: где смотреть матч Юношеской лиги УЕФА – первая официальная игра украинцев с начала войны

У соперника были проблемы, но им удалось собрать команду и выбраться из страны. Они провели два спарринга и получили определенный отдых. У нас отдыха не было, но Спортинг находится в игровом ритме", – цитирует Педру A Bola .

Напомним, матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 – Спортинг U-19 состоится 7 апреля в Бухаресте, начало игры – в 15:00 по киевскому времени. Победитель поединка выйдет на Бенфику.