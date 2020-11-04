"Мы выиграли тяжелейший матч против соперника, который дважды забил нам. Это поединок уровня Лиги чемпионов, нам было трудно, но мы все-таки смогли забить третий победный мяч. Это был финал для нас и для них, поэтому я очень доволен тремя очками.

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Впрочем, наше положение в группе остается сложным. Впереди поездка в Италию, это будет еще одна настоящая битва. Сегодня было важно забрать эти три очка, и я очень рад за игроков, которые приложили немало усилий", – цитирует Зидана Football Italia.

Напомним, лидером группы В сенсационно идет Боруссия М, у которой 5 очков. Реал и Шахтер делят второе место (по 4 пункта), а Интер с двумя ничьими замыкает квартет.

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