"Наше поколение было более загнанным", – Максимов похвалил сборную Украины

Известный украинский тренер Юрий Максимов прокомментировал менталитет нынешней сборной Украины.

"В четверг я играл за ветеранов, и мы пересеклись с подопечными Андрея Шевченко. Так вот, мне понравилось настроение футболистов сборной Украины. Надо понимать, что эти ребята другие – более свободные, у них иной менталитет. Наше поколение было более загнанным, уставшим. А сейчас игроки приезжают из Европы с радостью, от прибытия домой испытывают только положительные эмоции.

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Важно, что у Коноплянки вопросы с трансфером решились. Конечно, этот факт придаст ему сил. Он ведь домой вернулся. Думаю, на матч с Литвой его кондиций вполне хватит", – цитирует Максимова Команда 1.

Евгений Коноплянка в последний день летнего трансферного окна перешел из Шальке в донецкий Шахтер.

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