"Наша задача – обыграть ПАОК, а затем – Динамо", – капитан Олимпиакоса Торосидис

Защитник пирейского Олимпиакоса Василис Торосидис поделился планами на ближайшие поединки "красно-белых".

"Матч с ПАОКом – это финал! У них хорошая команда, сохраняющая свой высокий уровень на протяжении последних двух-трех лет, но мы играем в лучший футбол, чем ПАОК. Если мы добьемся в этом поединке победы, то сократим отставание от лидера до трех очков, и при этом в чемпионате останется сыграть целых десять матчей.

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Считаю, мы играем сильнее ПАОКа. У нас вообще в данный момент отличная команда, которая почти одним и тем же составом играет в течение последних двух-трех лет. Это не могло не дать своих плодов. Но сейчас мы действительно настроены побеждать в каждом матче.

В этом сезоне мы уже показали, что можем обыграть любую команду. Поэтому задача Олимпиакоса на ближайшие дни – победить ПАОК, а затем – Динамо", – приводит слова Торосидиса 1927.kiev.ua со ссылкой на греческие СМИ.

Отметим, что поединок Олимпиакос – Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 14 февраля. Начало матча в 19:55.

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