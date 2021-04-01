"Горожане" в Instagram опубликовали фото радостного легионера с подписью: "Наша украинская звезда".

"Мы никогда не сможем пообещать вам, что поражений и неудач больше не будет": Зинченко – о тяжелом цикле сборной

Последние две недели Зинченко провел в лагере сборной Украины. Хавбек впервые надел капитанскую повязку "сине-желтых", но результаты команды вряд ли заставляли его улыбаться – ничьи 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном.

Добавим, что на выходных Манчестер Сити предстоит встретиться с непростым соперником – 3 апреля команда Гвардиолы поедет в гости к Лестеру.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой