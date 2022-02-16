Действующие и бывшие футболисты Динамо, а также представители тренерского штаба киевлян поддержали Украину в День единения. В видеоролике десять футболистов оставили послание всем украинцам, суть которого сводится к следующему: они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единая Украина.

Динамо – Спортинг: УЕФА утвердил место проведения матча Юношеской лиги УЕФА – португальцы не хотели ехать в Киев

Среди тех, кто решил подчеркнуть свою позицию были: Георгий Бущан ("родился в Одессе, в жемчужине украинского побережья"), Руслан Нещерет ("родился в Мукачево, в самом центре Европы), Андрей Ярмоленко ("вырос в Чернигове и всегда гордился тем, что я украинец"), Илья Забарный ("коренной киевлянин, мой город всегда был и будет украинским"), Артем Беседин ("харьковчанин, мой город называют первой столицей Украины"), Виталий Буяльский ("родился на Винничине") , Виталий Миколенко ("черкасчанин, горд тем, что представляю Украину в европейском чемпионате"), Виктор Цыганков ("родился в Израиле, но моя родина Украина"), Сергей Сидорчук ("мои корни из Запорожья – казацкому роду нет перевода") и Николай Шапаренко ("родился в Донецкой области, Украина для меня превыше всего").

Подытожил вышесказанное ассистент главного тенера Динамо Огнен Вукоевич словами: "Украина – это Европа".

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України