– Валерий, что ты думаешь о матче с Панатинаикосом и как команда готовилась к нему?

– Подготовка велась так, как и всегда к каждому матчу еврокубков или чемпионата Украины: ничего не меняем, идем по той дороге, что у нас была перед еврокубковыми матчами, которые мы уже сыграли в Лиге Европы.

Панатинаикос – Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

– Вы изучали Панатинаикос, поэтому какие можете сделать выводы и чем эта команда может быть опасна? И согласен ли ты с тем, что, каким бы ни был результат здесь, в Греции, решающим станет матч в Кракове?

– Да, действительно, перед игрой был хороший видеоанализ, где нам показали очень много моментов, аспектов, на которые нужно обратить внимание, объяснили, что мы должны завтра сделать для того, чтобы получить положительный для нас результат. Считаю, прежде всего, когда играют такие равные команды, то итог будет по сумме двух встреч. И когда есть такая возможность, то хотел бы пригласить болельщиков в Краков, потому что очень важной будет их поддержка и здесь, и на своем поле. Но прежде всего думаем только о завтрашнем матче. Все в наших головах, руках и ногах, как говорится. Пока что мы готовимся к завтрашнему матчу, но надеемся, что в Кракове будет мощная поддержка наших болельщиков.

– Шахтер пропустил только два гола в пяти матчах. Насколько довольны игрой защиты и насколько для команды важно не пропускать? И еще. Принято говорить о голах и ассистах, но у тебя был такой подкат в поединке с Бешикташем, что стал очень вирусным, его многие перепостили. Сколько раз его пересматривал и насколько важным был этот момент?

– Думаю, прежде всего это важно не только для нас, защитников и вратарей, но и для всей команды. Как я уже много раз говорил: наша оборона начинается с нападающего. То, что мы делаем на футбольном поле, – полная заслуга тренерского штаба, ведь наставники очень подробно рассказывают нам, что мы должны делать. Мы это делаем, стараемся выполнять то, чего от нас требуют, и это уже выливается в тот результат, который мы имеем. А насчет подката... Ну, хороший подкат, да, – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

Матч Панатинаикос – Шахтер состоится в четверг, 7 августа. Начало – в 21:00.

Тренер из Спартака, беглый Шахтер и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикосе