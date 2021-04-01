"Мы переговорили с футболистами, но это останется в раздевалке. Мы сейчас много строим заново, поэтому ребятам надо заострять внимание на многих моментах. Во втором тайме мы сыграли в ту игру, в которую хотели. В первом у нас были проблемы. Это связано с тем, что вторая игра у нас не совсем удачно складывается, когда проводим спаренные матчи. Есть проблемы с восстановлением и часовым поясом. Но второй тайм показал, что при желании все можно изменить. Нужно прививать этот менталитет нашим молодым ребятам.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Почему стали играть активнее после пропущенного мяча, а не на протяжении всего матча? Мы работаем под одним девизом и в одном направлении. Если будем играть на победу, то можем получить ничью. А если будем играть на ничью, то ничего не добьемся. До пропущенного мяча было впечатление, что мы хотим обезопасить свои ворота. А после пропущенного гола ребята поняли, что нужно отыгрываться. Провели определенные перестановки в перерыве. У нас не хватает мощности в атаке, где-то не успеваем в завершающей стадии. Но мы не можем ставить игру первым номером в матчах с такими соперниками, как Украина.

Казахстан может выйти на чемпионат мира, если будет играть агрессивно? Это наша мечта, поэтому ставим такие цели. Мечтать всегда нужно. Думаю, что нам есть куда расти и двигаться. Когда-то чемпионат мира будет и у сборной Казахстана. Пока же будем зарабатывать очки", – сказал Байсуфинов на пресс-конференции.

Сборная Казахстана после стартовых туров отбора к ЧМ-2022 остается на последней строчке группы D, Украина – третья.

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022