"Мои игроки ненасытные, и я горжусь тем, что тренирую таких футболистов. Многих из них я знаю много лет. Они привыкли соревноваться на самом высоком уровне и имеют возможность выиграть турнир. Эта команда всегда будет соревноваться. Конечно, всегда есть место для совершенствования, но мы не можем сомневаться в их гордости, качестве и преданности.

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Это историческая ночь, и я горжусь тем, что могу представлять нашу страну. Насколько далеко мы зайдем, увидим, но мы абсолютно уверены, что сможем достичь больших высот с этой командой. Наша эйфория под контролем. Мы очень счастливы, но знаем, что завтра уже другой день. Мы не можем контролировать то, что происходит снаружи, но мы рады, что страна нас поддерживает", – цитирует де ла Фуэнте УЕФА.

Напомним, Испания переиграла Германию (1:2) в 1/4 финала Евро-2024 и вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Франция – Португалия.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма