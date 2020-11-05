"Первый гол был решающим в матче. После этого я уже не чувствовал энергию команды, мы никак не отреагировали. Пропустили второй мяч и отдались полностью. Мы не показали ни характер, ни каких-то спортивных стремлений. И совершенно спокойно соперник добился своего результата. это нас очень разочаровывает. Мы поняли, что в футболе все происходит внезапно: та команда, которая сыграла на высшем уровне в Мадриде, находилась на очень низком уровне в игре с Боруссией.

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Наша импотенция удивила нас. Боруссия сыграла хорошо и заслужила победу, я не буду обсуждать результат. Нам не хватило всего, прежде всего эмоциональной стабильности. Когда ее нет, то игроки теряют уверенность, а соперник в той же пропорции ее набирает. Ротация? Мы были физически свежие, здесь проблем нет. Играли те же футболисты, которые выходили на Реал и Интер. Люди часто ищут место для побега от реалий, но нет – играли те же парни и они были свежими.

Наше выступление было неожиданным для нас, но жизнь построена с неожиданностей. Мы проиграли три очка, но постараемся набрать их в следующей игре", – резюмировал Каштру в комментарии Shakhtar TV.

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