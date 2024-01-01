"Тяжелый, грустный день. Три дня назад мы проиграли Вест Хэму, хотя должны были выиграть игру. С Фулхэмом действительно была наша худшая игра в сезоне. Темп, атака, защита – мы не были лучшими. Арсенал не мог доминировать и имели из-за этого проблемы. Мы недостаточно воспользовались владением, были медленными с мячом. Это не было достаточно хорошо. Мы не заслужили победу.

Фиаско Арсенала без Зинченко в видеообзоре матча с Фулхэмом – 1:2

Когда у тебя есть возможность выйти в лидеры 31 декабря и теперь заканчивать все это с плохим чувством... Это футбол. Если мы будем играть так, как в прошлых 19 матчах, то будем на вершине таблицы в конце сезона. Но если так, как против Фулхэма, то даже и близко нет", – приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

Напомним, Арсенал уступил Фулхэму (1:2) в матче 19-го тура АПЛ и входит в 2024 год на четвертой строчке АПЛ.

Арсенал без Зинченко проиграл Фулхэму, упустив шанс возглавить АПЛ – безвыигрышная серия "канониров" достигла 3-х матчей