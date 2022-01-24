Медиа 24 запустил новый информационный ресурс для всех, кто стремится быть в теме главных спортивных событий и следить за результатами последних матчей – Спорт 24. На сайте публикуется оперативная, исчерпывающая и эксклюзивная информация о главных новостях самых популярных видов спорта в Украине и мире.

В конце 2021 года Медиа 24 анонсировал создание нового проекта для всех спортивных фанатов – Спорт 24. Сайт предоставляет читателям самую актуальную информацию о важнейших новостях популярных видов спорта – футбола, бокса, биатлона, баскетбола, тенниса, шахмат и многих других.

Спорт 24 – это идеальное решение для тех, кто стремится держать руку на пульсе последних спортивных событий и следить за результатами матчей. Кроме того, сайт Спорт 24 предлагает своим читателям собственные футбольные инсайды, эксклюзивы и интервью с известными спортсменами Украины, олимпийскими чемпионами; предоставляет интересные подробности из частной жизни звезд, а также освещает спортивный лайфстайл. Новостной контент сайта поможет оставаться спортивным поклонникам проинформированными, а развлекательные статьи позволят отдохнуть, узнавая интересные факты о спорте.

Еще больше свежих новостей о последних спортивных событиях, интересных подробностях о жизни звезд и спортивном лайфстайле можно найти на сайте Спорт 24 - нового проекта Медиа 24, стремящегося стать спортивным сайтом номер один в Украине. Следите за самой актуальной и эксклюзивной информацией о спорте sport24.ua.

"Наша цель – стать спортивным сайтом номер один в Украине и бросить вызов крупнейшим спортивным информресурсам, предоставляя нашим читателям оперативную, правдивую и интересную информацию, – отметил Олег Бабий, главный редактор сайта Спорт 24 и Футбол 24. – В рамках Спорт 24 мы стремимся воплощать наши главные принципы – оперативность, надежность и высокий профессионализм, чтобы оставаться источником, которому доверяют спортивные фаны и вокруг которого будет собираться самое большое спортивное сообщество Украины".

По словам главного редактора, в будущем планируется расширение проекта – читателей ждет еще больше актуальных тем и эксклюзивных материалов, больше видов спорта, конкурсы с прогнозированием матчей и усовершенствованный матч-центр.