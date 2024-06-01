"Несмотря на все давление, мы просто должны наслаждаться этой игрой. Что может быть лучше: играть в финале против одного из лучших соперников в мире на одном из самых красивых стадионов в мире. Такое редко случается, возможно, только раз.

Боруссия Д – Реал: пресс-конференция Терзича – об уважении к Анчелотти, рецепт успеха и возможность выиграть ЛЧ

Ройс и Кроос? Я имел возможность играть с ними обоими. Тони – абсолютная икона и сенсационный парень, который выиграл все. Марко также является одной из причин, почему я играю за Боруссию. Он был моим кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним до сих пор очень весело. Они оба – большие имена, которые говорят сами за себя.

Мы стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас все имеет гораздо больший масштаб. Вы не можете полностью игнорировать это. Но можно сделать повседневную жизнь максимально нормальной. Это нормально, что есть ожидания и волнения. Со всем тем, мы стараемся воспринимать это как еще один матч.

Боруссия Д – Реал: пресс-конференция Анчелотти – о Лунине, приоритеты, задачи и страх перед финалом Лиги чемпионов

Наш сезон в Лиге чемпионов добавляет нам смелости. Теперь у нас есть финальный соперник, как уже сказал наш тренер. Это лучшее, что может быть – но мы все имеем абсолютную веру. Если бы было иначе, мы могли бы с таким же успехом оставаться дома

Мы сыграли нашу последнюю игру в сезоне две недели назад. Является ли это сейчас такой большой проблемой? Я бы так не сказал. Для меня это не имеет никакого значения. Мы тренировались тяжело и интенсивно, и мы хорошо подготовлены", – цитирует Брандта официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией состоится 1 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов